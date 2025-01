Le OnePlus 13R serait très performant en photo pour un milieu de gamme

Le OnePlus 13R sera présenté officiellement dans quelques jours, et nous avons de bonnes nouvelles quant à sa configuration photo, qui inclurait un téléobjectif.

Il y a quelques jours, OnePlus lançait son OnePlus Ace 5 en Chine. L'on pensait alors que le OnePlus 13R attendu en Europe prochainement reprendrait la majeure partie de la fiche technique de ce smartphone, mais il semble que le constructeur va en fait procéder à quelques changements. Des améliorations seraient notamment opérées sur la partie photo du mobile.

D'après les informations du leaker Yogesh Brar, le capteur photo principal du OnePlus 13R est un Sony LYT-700 de 50 MP. Le OnePlus Ace 5 est, lui aussi, équipé d'un module Sony de 50 MP, mais il s'agit de l'IMX906, moins récent. L'optique ultra grand-angle, un Sony IMX355 de 8 MP, est par contre la même sur les deux modèles.

Un téléobjectif avec zoom optique pour remplacer le capteur macro

C'est surtout au niveau du troisième capteur que la différence est de taille. Le OnePlus 13R embarquerait un téléobjectif Samsung ISOCELL JN5 de 50 MP, capable d'un zoom optique 2x. Si cela se confirme, le OnePlus 13R sera bien mieux pourvu que le OnePlus Ace 5, qui se contente d'un objectif macro de 2 MP bien moins utile. La fuite d'un rendu du OnePlus 13R semble valider cette théorie. On y observe bien un changement pour la troisième optique du mobile par rapport au OnePlus Ace 5.

Le smartphone se déclinerait dans les configurations 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage et 16 Go de RAM pour 512 Go de stockage en Inde. Il est fort possible que ces versions arrivent également dans nos contrées. Les technologies de mémoire LPDDR5X et UFS 4.0 seraient utilisées.

Pour le reste, les différents leaks tablent sur le même capteur photo frontal de 12 MP que sur le OnePlus 12R, une puce Snapdragon 8 Gen 3 et une batterie dont la capacité monterait à 6 000 mAh. Entre l'intégration d'un téléobjectif et la grosse batterie, il n'est pas impossible que OnePlus augmente le prix de son appareil. Solide milieu de gamme, le OnePlus 12R était vendu 699 euros à sa sortie. L'annonce officielle est programmée au 7 janvier 2025.