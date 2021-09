Le OnePlus 9 RT sera compatible à la charge 65W, comme le OnePlus 9 Pro

À quelques jours de la sortie du OnePlus 9 RT, le smartphone a obtenu la certification 3C en Chine. Cette dernière nous permet de confirmer certains éléments de sa fiche technique et de nous en révéler de nouveau. On apprend notamment qu'il sera compatible à la charge 65W, ce qui devrait lui conférer un temps de recharge similaire au OnePlus 9 Pro.

Si l'on en croit les leaks dont il a fait l'objet, le OnePlus 9 RT devrait être présenté officiellement le mois prochain. Pas de date réellement précise à l'horizon, mais au vu des différentes certifications qu'il obtient à la chaîne, celle-ci ne devrait pas tarder à arriver. En effet, le smartphone s'est récemment démarqué auprès du Bureau of Indian Standards (BIS) qui, en plus de le décorer de sa certification donc, nous a permis d'en apprendre plus sur sa fiche technique. En outre, l'appareil serait propulsé par un SoC Snapdragon 870 et tournerait sur Android 12.

Une fois n'est pas coutume, une nouvelle certification nous donne quelques détails en plus à se mettre sous la dent. Baptisée 3C, elle nous vient cette fois de Chine et révèle un élément pour le moins intéressant. En plus de proposer la 5G, le OnePlus 9 RT se dote de la compatibilité à la charge 65W. Il fait donc aussi bien que son comparse le OnePlus 9 Pro, ce qui suggère qu'il bénéficiera par conséquent du même temps de recharge. Du reste, le document confirme les précédentes fuites.

Recharge 65W, Snapdragon 870 et batterie 4500 mAh au programme du OnePlus 9 RT

La certification indique ainsi que le OnePlus 9 RT arbore un écran Super AMOLED 6,55 pouces d'une résolution Full HD+ et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il profite d'une couche Corning Gorilla Glass 5 pour le protéger. À l'intérieur, on retrouve 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh. Il sera également le premier smartphone de la firme à proposer OxygenOS 12.

Côté photo, grand talon d'Achille du constructeur, il fait mieux que le OnePlus 9. On retrouve un tripe capteur photo de 50 MP pour le principal, 16 MP pour le grand angle et 2 MP pour le monochrome. Le capteur selfie est quant à lui de 16 MP. À en croire certaines sources, la présentation pourrait se faire le 15 octobre. Nous aurons alors la confirmation de tous ces éléments.

Source : mysmartprice