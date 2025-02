Le nouvel iPhone SE arriverait à cette date, et bonne nouvelle, il ne serait pas seul !

La firme de Cupertino pourrait dévoiler un iPhone SE de quatrième génération ainsi qu’un autre appareil dès le 11 février, selon des informations relayées par Bloomberg. Une annonce discrète, sans événement préalable.

D’après Mark Gurman, c’est le 11 février qu’Apple prévoirait de lancer son nouveau smartphone abordable de 2025. Ce nouvel iPhone SE, qui pourrait également sortir sous le nom d’iPhone 16e selon certaines rumeurs, représenterait une mise à jour majeure pour l’entrée de gamme d’Apple, abandonnant le port Lightning au profit de l’USB-C, conformément aux réglementations européennes. Le design s’inspirerait de l’iPhone 14, avec un capteur facial Face ID remplaçant le bouton physique Touch ID. Autre innovation attendue : un modem conçu en interne, réduisant la dépendance historique envers Qualcomm.

Il est probable que l’iPhone abordable soit accompagné d’un casque de nouvelle génération. En effet côté accessoires, les prochains PowerBeats Pro 2 devraient intégrer un capteur de fréquence cardiaque, une première pour des écouteurs Apple. Ces nouveautés arrivent dans un contexte de baisse des ventes d’iPhone en Chine (-11 % sur un an), où la concurrence locale et l’absence d’Apple Intelligence, l’IA générative de la marque, freinent l’expansion.

Un lancement stratégique juste avant le MWC

Avec un prix estimé à 500 dollars, cet iPhone SE viserait principalement les marchés indien et chinois, et notamment les utilisateurs recherchant un appareil compatible avec les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Son lancement anticipé permettrait à Apple de devancer le Mobile World Congress de mars, où de nombreux concurrents présenteront leurs modèles milieu de gamme.

La commercialisation rapide offrirait également un avantage technique : les données recueillies sur le modem maison alimenteraient le développement des futurs iPhone 17. Toutefois, ce modèle pourrait ne pas réussir à séduire tout le monde, à cause par exemple de son appareil photo mono-lentille et son tarif probablement supérieur à ses prédécesseurs.

En parallèle, Apple préparerait d’autres produits pour 2025 : MacBook Air et iPad Air équipés de puces M4, ainsi qu’un hub domestique avec écran, possible prélude à une entrée dans la robotique grand public. Aucune confirmation n’a cependant été fournie sur ces projets, le 11 février restant centré sur l’iPhone SE et les écouteurs. Si la date butoir semble plausible, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, nuance : Apple pourrait reporter l’annonce en l’absence d’événement formel.