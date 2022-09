Le nouvel Assassin’s Creed se dévoile, Twitter teste l’édition des tweets, c’est le récap

Twitter lance enfin les tests d'une fonctionnalité très attendue : la modification des tweets. Une fuite révèle de nombreux détails sur le prochain opus d'Assassin's Creed, la saga culte d'Ubisoft. Et Disney qui envisage de lancer une formule similaire à celle d'Amazon Prime. C'est le récap des principales actualités du 1er septembre 2022.

Ce 2 septembre 2022, l'une des séries les plus attendues de l'année fera son entrée sur Amazon Prime Video. On parle bien évidemment du show évènement le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir. Avec cette nouvelle série, Amazon s'est lancée dans un projet pharaonique, avec un budget dépassant les 465 millions de dollars, rien que pour la première saison. Soit 150 millions de dollars de plus que le coût de la première trilogie réalisée par Peter Jackson. Saura-t-elle convaincre le public et les fans de l'oeuvre de Tolkien ? Début de réponse ce 2 septembre 2022 avec les deux premiers épisodes. En attendant, voyons ensemble les principales informations de ce 1er septembre 2022.

Twitter teste enfin la modification des tweets

On y croyait plus, et c'est pourtant une réalité. Twitter a annoncé ce jeudi 1er septembre le début de la phase de test dédiée à l'une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs de la plateforme : la possibilité de modifier ses tweets. Pour l'instant, ce nouveau bouton est testé auprès d'un panel réduit d'utilisateurs, avant d'être étendu aux abonnés de Twitter Blue, la formule payante du réseau social.

Plus de détails : Twitter teste enfin le bouton pour modifier ses tweets

Une fuite révèle tout sur le prochain Assassin's Creed

C'est la fuite majeure de ce 1er septembre 2022. En effet, de nombreuses informations ont fuité sur la toile concernant le prochain opus d'Assassin's Creed, la saga culte d'Ubisoft. Le titre répondra au nom d'Assassin's Creed Mirage et se déroulera dans le Bagdad du IXe siècle. Visiblement, la formule RPG adoptée depuis AC Origins disparaîtra, le titre revenant à ses premiers amours, l'infiltration et l'assassinat. Devant l'ampleur des fuites, Ubisoft a officialisé l'existence du titre, et une présentation détaillée de cet épisode se tiendra le 10 septembre 2022.

Plus de détails : Assassin’s Creed Mirage officialisé par Ubisoft, sortie prévue pour 2023

Disney veut son Amazon Prime

La Walt Disney Company étudierait l'idée de lancer un programme d'adhésion semblable à ce que propose Amazon Prime. Via cette formule, les utilisateurs pourraient prétendre à des réductions et des avantages spécifiques sur les services de streaming (Disney+), les parcs, les boutiques et les centres de villégiature du géant américain ou encore les spectacles Disney.

Plus de détails : Disney pourrait lancer son propre abonnement façon Amazon Prime