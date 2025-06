Samsung tease un smartphone pliant Ultra, et il annonce du très lourd

Un tout nouveau modèle de smartphone pliant s’apprête à rejoindre la gamme Galaxy. Samsung promet un appareil plus fin, plus léger et orienté haut de gamme. Il pourrait bien redéfinir sa stratégie mobile dès cet été.

Jusqu’à présent, les lancements de Samsung autour de ses smartphones pliants suivent un rythme bien rôdé : un modèle à clapet, le Galaxy Z Flip, et un modèle à grand écran pliable, le Galaxy Z Fold. Mais en 2025, la formule pourrait évoluer. Le fabricant vient d’annoncer officiellement l’arrivée d’un nouveau modèle pliant estampillé Ultra, prévu pour cet été. Le nom exact n’a pas été confirmé, mais le plus probable serait Galaxy Z Fold Ultra. Ce modèle viendrait compléter l’offre actuelle en visant un positionnement encore plus haut de gamme, à l’image des Galaxy S Ultra.

Dans un communiqué, Samsung évoque un appareil plus fin, plus léger et plus avancé que les précédents modèles. La marque parle d’un pliable qui “va au-delà d’une simple liste de caractéristiques améliorées” dans un “format plus compact et plus portable”. Une courte animation partagée par la marque montre un appareil à double écran extrêmement mince, encore plus fin que le Galaxy Z Fold 6. Ce design pourrait permettre à la marque de répondre à la pression de la concurrence, notamment celle de HONOR ou HUAWEI, qui proposent déjà des modèles très fins.

Le Samsung Galaxy Z Fold Ultra mise sur un format affiné sans perdre en puissance

Le futur modèle Ultra pourrait intégrer des composants inédits comme une batterie au silicium-carbone, plus légère qu’une batterie classique. Il pourrait aussi conserver des éléments clés comme le capteur téléphoto, souvent supprimé dans les modèles trop fins. Samsung devra trouver le bon équilibre entre finesse, puissance et autonomie. L’enjeu est de ne pas reproduire les critiques reçues par le Galaxy S25 Edge, jugé trop limité à cause de son design ultrafin.

Pour l’instant, aucun visuel officiel complet ni fiche technique n’a été dévoilé. Tout porte à croire que le Galaxy Unpacked se tiendra en juillet, avec la présentation attendue des Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et de ce modèle Ultra. Samsung pourrait y dévoiler sa nouvelle vision du smartphone pliant, combinant design extrême et fonctionnalités premium. D’ici là, les rumeurs continueront d’alimenter les attentes autour de cet appareil encore mystérieux.