Le nouveau design de la fonction “Entourer pour chercher” va plaire aux fans de Marvel, la preuve en vidéo

Google teste un nouveau design sur la fonction “Entourer pour chercher”, très appréciée des utilisateurs Android. Les plus attentifs y verront un clin d'œil volontaire ou non à Marvel. Voici à quoi cela ressemble.

C'est l'une des fonctionnalités préférées des utilisateurs de smartphones Android. Introduite en 2024, la fonction Entourer pour chercher est rapidement devenue indispensable à beaucoup de monde. Du moins celles et ceux qui possèdent un mobile compatible, majoritairement des Pixel et des Galaxy de Samsung. En résumé, Entourer pour chercher permet de lancer une recherche à partir d'un élément affiché sur l'écran, et ce sans quitter l'application en cours d'exécution.

Un exemple parmi les plus connus : vous regardez une vidéo d'une personne habillé avec un vêtement qui vous plaît, vous dessinez un cercle autour de ce dernier et Google se charge d'afficher les sites Web sur lesquels vous pouvez l'acheter. Même chose si vous butez sur un problème de mathématiques, si vous vous demandez comment s'appelle cet oiseau sur la photo, etc. Rapide et efficace. Cerise sur le gâteau, Google améliore régulièrement la fonction Entourer pour chercher. Ici, il s'attaque à son aspect visuel.

“Entourer pour chercher” teste un nouveau design qui rappelle une série Marvel

Actuellement, quand vous entourez une partie de l'écran dans le but de lancer une recherche, un genre de filtre aux couleurs changeantes s'affiche puis une forme aux coins arrondis délimitent précisément l'élément qui vous intéresse. Le changement à venir est subtil, ce qui ne l'empêchera de faire sourire les nombreux fans de l'univers Marvel ayant vu une série dont beaucoup attendent une autre saison.

En effet, la nouvelle animation visible dans la vidéo-ci-dessous n'est pas sans rappeler les portails par lesquels apparaissent les agents du Tribunal des Variations Anachroniques dans Loki. Désormais, un carré coloré reste affiché à l'écran environ une seconde avant de s'étendre à la zone concernée par la recherche.

Il est très probable que le clin d'œil soit totalement involontaire, mais ça n'enlève rien au résultat. Le nouveau design d'Entourer pour chercher est encore en phase de test. Il est possible qu'il change encore avant un éventuel déploiement à grande échelle.

Source : 9to5Google