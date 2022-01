Le jeu vidéo sur smartphone a rapporté 82 milliards d’euros en 2021, plus que sur consoles et PC

En 2021, le jeu vidéo sur smartphones a passé un cap historique. Pour la première fois, le marché a dépassé celui du gaming sur consoles de salon et PC, avec un chiffre d’affaires total de 82 milliards d’euros. PUBG et Honor of Kings sont les deux titres ayant rapporté le plus d’argent.

Impossible aujourd’hui de nier la place des smartphones dans le monde du jeu vidéo. Autrefois (et toujours un peu) regardé de haut, ce dernier s’est petit à petit imposé comme un véritable challenger aux traditionnels consoles de salon et PC. Plus accessibles et bien moins chers — du moins, en théorie — les jeux mobiles grignotent peu à peu les parts de marchés de ses concurrents. Un constat largement observable en 2020, qui se confirme une nouvelle fois en 2021.

Une étude de Newzoo révèle en effet que 2021 a été une année charnière pour le jeu vidéo mobile. Ainsi, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 93 milliards de dollars, soit environ 82 milliards d’euros. Un chiffre colossal, qui l’est d’autant plus quand on le met en perspective. Pour la première fois de leur histoire, les jeux sur smartphones occupent plus de parts de marché que les jeux sur consoles et PC réunis.

Le jeu mobile s’impose comme le roi incontesté

Avec 52 % de parts de marché cumulé, le jeu vidéo sur smartphone connaît ainsi une progression de 1,4 %. De leur côté, les jeux sur consoles ont généré 50,4 milliards de dollars (44 milliards d’euros). Ils sont suivis par les jeux PC avec 36,7 milliards de dollars (32 milliards d’euros). Au total, le secteur du jeu pèse 180 milliards de dollars en 2021 (159 milliards d’euros). À noter que selon une étude, les femmes dépensent en moyenne 79 % de plus que les hommes sur les jeux mobiles.

Autre chiffre impressionnant, on compte 8 jeux ayant dépassé le milliard de dollars de chiffre d’affaires. À la première place, on retrouve PUBG Mobile avec 2,8 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros) de revenus. Le battle royale est suivi par Honor of Kings ayant généré la même somme. Le MOBA se trouvait au premier rang du classement en juin 2021. Le podium est complété par Genshin Impact. L’open world a touché 1,8 milliard de dollars (1,7 milliard d’euros) l’année dernière.