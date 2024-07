Le malus écologique a fait exploser les recettes fiscales en 2024, il n’est pas près de baisser !

Le malus écologique s'est intensifié en 2024 en frappant plus durement les véhicules neufs. En abaissant le seuil des émissions de CO2 et en augmentant les pénalités, le gouvernement a vu ses recettes fiscales exploser. Trois constructeurs se retrouvent particulièrement affectés par cette mesure.

Depuis janvier 2022, le gouvernement a instauré un malus écologique basé sur le poids et les émissions de CO2 des véhicules. Initialement fixé à 1800 kg, le seuil de poids a été abaissé à 1600 kg en 2024, pénalisant davantage d'utilisateurs. De plus, le seuil des émissions a également été réduit, passant de 123 g/km à 118 g/km de CO2. Ces mesures visent à dissuader l'achat de véhicules polluants et à inciter les conducteurs à opter pour des modèles plus écologiques.

Les répercussions financières de ces ajustements sont considérables. Selon une étude de NGC Data, les recettes fiscales liées au malus écologique ont atteint 737 millions d’euros au premier semestre 2024, comparativement à 379 millions sur la même période en 2023 et 246 millions en 2022. Cette augmentation spectaculaire est attribuée à la baisse du seuil de CO2 et à l’augmentation des montants de la taxe, qui peuvent désormais atteindre jusqu’à 60 000 euros. Les dispositifs de réduction pour certaines catégories d'acheteurs, comme les familles nombreuses, limitent toutefois ces recettes potentielles.

Les recettes du malus écologique pourraient atteindre le milliard d’ici la fin de l'année

Parmi les modèles les plus impactés par le malus écologique, trois utilitaires transformés en véhicules particuliers se démarquent : le Renault Trafic, le Ford Tourneo Custom et le Mercedes Classe V. Le premier a généré à lui seul 163 millions d’euros de recettes fiscales avec 4 364 unités vendues. Le Tourneo Custom et le Classe V suivent, avec respectivement 90 millions et 49 millions d’euros de malus récoltés. Ces trois marques sont les plus touchées par ces taxes. Elles représentent près de la moitié des recettes totales du malus écologique.

En excluant les utilitaires, d'autres véhicules comme la Porsche 911, la Volkswagen Tiguan et le Dacia Duster contribuent également de manière importante aux recettes du malus écologique. La Porsche, par exemple, a rapporté 19,3 millions d’euros. De plus, des citadines comme la Dacia Sandero et la Citroën C3, malgré leur petite taille, génèrent aussi des recettes élevées en raison de leurs volumes de ventes. Le durcissement du malus écologique en 2024 montre l'engagement de l'État à favoriser l'achat de véhicules plus écologiques, tout en augmentant ses recettes fiscales. Si la tendance actuelle se poursuit, les recettes issues de ce malus pourraient dépasser le milliard d’euros d’ici la fin de l’année.