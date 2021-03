Le Mac Pro 2022 pourrait avoir un énorme processeur 64 cœurs

La version 2022 du Mac Pro d’Apple promet de révolutionner la gamme en adoptant un processeur maison (comme le M1). L’un des modèles pourrait ainsi être équipé d’un SoC avec 64 cœurs et atteindre les 19 000 dollars à la vente.

En 2019, Apple a frappé un grand coup en présentant son Mac Pro. Doté d’un nouveau format et modulable, il a su séduire le public grâce à ses atouts, notamment les professionnels. La version 2022 pourrait signer une nouvelle révolution avec l’arrivée d’un processeur Apple ultrapuissant.

Selon LeaksApplePro, toujours bien informé, le nouveau Mac Pro serait doté d’un processeur Apple Silicon et se passerait donc d’Intel Xeon, présent actuellement dans la machine. Trois modèles seraient proposés par la firme de Cupertino. Le premier serait doté d’un processeur 32 cœurs avec 64 Go de RAM à 5500 dollars. Un deuxième proposerait un CPU 48 cœurs (256 Go de RAM) à 12 000 dollars tandis que le troisième modèle, le plus puissant serait équipé d’un processeur 64 cœurs avec 512 Go de RAM. Ce dernier modèle serait vendu pour la bagatelle de 19 000 dollars (minimum). Un produit qui pourrait vraiment devenir un incontournable pour les professionnels en quête de puissance et n’ayant pas pas de soucis de budget. On pense notamment aux sociétés d'animations 3D ou travaillant dans l'image en général.

Des MacBook avec processeur M2 pour cette année ?

En parallèle, nous avons des premiers indices quant à l’arrivée de nouveaux produits Apple avec ses SoC maison. Les MacBook avec processeur M1 sont sortis fin 2020 et ne sont que la première étape pour la firme de Cupertino qui cherche à concevoir tous les processeurs de ses produits.

A lire aussi – Test Apple MacBook Air (2020) : puissance et autonomie enfin combinés dans un ultraportable

Selon le journal japonais Nikkei, Apple prévoirait de lancer la production en masse de nouveaux MacBook Pro avec processeur M2 au second semestre 2021. On parle également d’un nouveau design, plus fin, qui serait permis par ces SoC ARM.

Bien entendu, tous les regards se tournent vers le MacBook Pro 16 pouces, qui n’a pas encore eu le droit à sa version Apple Silicon. Petit à petit, Apple va de toute manière s’émanciper d’Intel, que ce soit pour ses MacBook Pro ou ses ordinateurs fixes comme le Mac Pro.