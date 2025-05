Le jet supersonique secret de la NASA “vole” sans quitter le sol grâce ce test inédit

Un étrange avion a été testé comme s’il volait… alors qu’il ne bougeait pas. La NASA prépare un appareil capable de franchir le mur du son sans provoquer de bang. Les essais viennent de débuter dans un hangar dans les États-Unis.

Quand on pense aux véhicules de la NASA, on imagine souvent la navette spatiale revenant de mission, ou plus récemment, la capsule Orion prévue pour ramener les astronautes sur la Lune. Pour beaucoup, cette entreprise rime avec l’espace et les étoiles. Pourtant, l’agence américaine développe aussi des avions très particuliers, bien ancrés sur Terre.

C’est le cas du X-59, un jet expérimental conçu pour voler plus vite que le son sans générer le bang sonore habituel. L’appareil, développé avec Lockheed Martin, vient de passer une série de tests inédits, baptisés “aluminum bird”. D'après la NASA, ces essais permettent de simuler un vol complet sans jamais quitter le sol.

La NASA simule le vol du X-59 à Mach 1,5 sans allumer le moteur

Le X-59 a été conçu pour le projet Low-Boom Flight Demonstrator de la NASA. Grâce à sa forme fine, allongée et à des ailes avant appelées canards, il doit limiter le bruit au sol lors du passage du mur du son. Mesurant 30,4 mètres de long pour une envergure de 9 mètres, ce dernier utilise des composants déjà existants. Son cockpit vient d’un avion d’entraînement militaire T-38, tandis que son train d’atterrissage provient d’un avion de chasse bien connu de l’armée américaine, le F-16, que l’on aperçoit d’ailleurs brièvement dans le dernier film Top Gun. Le moteur, un General Electric F-414, doit lui permettre d’atteindre jusqu’à Mach 1,5, soit environ 1 590 km/h, à une altitude de 16 800 mètres.

Pour les récents essais, les ingénieurs ont activé tous les systèmes sauf le moteur. L’avion est resté immobile dans un hangar de Lockheed Martin, à Palmdale, en Californie, aux États-Unis. Le but était de tester le comportement de celui-ci comme s’il volait : commandes du pilote, réactions aux changements d’altitude ou de température, et même gestion de pannes simulées. Cette méthode, inspirée des tests “iron bird”, permet de vérifier le bon fonctionnement de tous les composants. Comme le X-59 est unique, la NASA a préféré utiliser directement ce dernier pour réduire les coûts.