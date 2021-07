Huawei P50 : toutes les versions seraient disponibles à la vente en août 2021

Un leaker chinois affirme que tous les smartphones haut de gamme de la série P50 de Huawei arriveront sur les étals des boutiques en août 2021. Cependant, cette date de lancement pourrait ne concerner que la Chine où la marque fonctionne encore bien. Trois modèles sont attendus. Et leur officialisation aura lieu le 29 juillet.

C’est officiel depuis le début de la semaine : Huawei présentera les smartphones de la série P50 le 29 juillet 2021. Une date très tardive pour la série P que la firme chinoise renouvelle habituellement en début d’année, un peu après le Mobile World Congress. Cependant, compte tenu des difficultés que la firme rencontre depuis deux ans maintenant, difficultés aggravées par la situation sanitaire mondiale, un décalage n’est pas étonnant.

Ce décalage implique évidemment par un retard dans la commercialisation des smartphones. Ce qui implique une question : quel sera le délai entre la présentation de la série P50 et leur arrivée sur les étals des boutiques de smartphone ? Pas plus de quelques semaines, à en croire une rumeur en provenance de Chine.

Toutes les versions du Huawei P50 seront en vente en août 2021

Un leaker a en effet posté sur le réseau social Weibo un message affirmant que tous les modèles de la gamme P50 seront en vente courant août. Cela inclut bien sûr le modèle standard, le P50, mais également toutes ses déclinaisons. Même celles compatibles 5G, confirmant une rumeur qui affirmait que le P50 classique se déclinerait aussi en version 4G. Ce fut aussi le cas pour le P40 dont la version 4G a été officialisée en début d’année.

Notez que cette prévision ne devrait concerner que la Chine, où la marque représente encore une large part de marché. En occident, ce ne sera pas la même chose. Il y aura non seulement un délai, mais tous les modèles pourraient ne pas être proposés, à l’image des Mate 40 dont seule la version Pro est arrivée en France. D’ailleurs, ce lancement tardif jette un doute sur la possibilité d’un lancement des Mate 50 cette année.

Rappelons que trois modèles sont attendus la semaine prochaine lors de la conférence qui aura lieu en Chine (et retransmise sur Internet, bien évidemment). Le P50. Le P50 Pro. Et le P50 Pro+. Pas de grosse surprise donc, même si, en 2020, un certain P40 Lite avait précédé les autres modèles dès le mois de février. Ce ne serait certainement pas le cas cette année. Retrouvez dans notre dossier toutes les informations déjà apprises sur ces modèles haut de gamme qui devraient apporter de nombreux changements au niveau de la photo.

