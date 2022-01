Le Huawei P50 Pocket lancé en France, 7 % des Français n’ont ni Internet ni smartphone, c’est le récap

Huawei a dévoilé son nouveau P50 Pocket pliable en France, 7 Français sur 100 n’ont ni smartphone ni accès Internet chez eux, une célèbre application de bière iBeer sur iPhone rapportait plus de 15 000 euros par jour, c’est le récap.

Une application de bière sur iOS rapportait plus de 15 000 euros par jour

Les plus anciens de nos lecteurs se souviendront peut-être de iBeer, cette célèbre application qui simulait la dégustation d’une bière sur iPhone. Elle a connu un succès retentissant sur les premières générations d’iPhone, qui embarquaient un accéléromètre nécessaire pour faire bouger la boisson. Face à l'engouement, le développeur a finalement mis en vente l'application sur l'App Store pour 2,49 €. Elle était devenue si populaire que le développeur gagnait près de 15 000 euros par jour.

Certains Français vivent toujours sans smartphone ni Internet

D’après une enquête de l’INSEE, 7% de la population française de plus de 15 n’a pas d’accès à Internet à domicile et n’a pas de smartphones. La France est donc toujours sujette à la fracture numérique, bien que nous soyons dans un des pays d’Europe où l’accès à Internet est le plus répandu et le moins cher. Le taux de pénétration des smartphones atteint les 90 %, tandis que 78 % seulement des Français ont un accès à Internet résidentiel.

Le Huawei P50 Pocket est lancé en France pour rivaliser avec le Galaxy Z Flip 3

Huawei vient de lancer son premier smartphone à clapet en France, le P50 Pocket. Au programme, Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 4000 mAh, un écran OLED de 6,9 pouces et une partie photo digne d’un smartphone traditionnel haut de gamme. Sa particularité : un petit écran circulaire de 1 pouce au dos capable d’afficher différentes informations quand le smartphone est fermé.

