Voici MagicOS 9.0, la nouvelle version d’Android boostée à l’IA de Honor

Honor vient de lancer son nouveau système MagicOS 9.0, une version d’Android 15 enrichie par l’intelligence artificielle. Cette mise à jour promet de nouvelles fonctionnalités pour une utilisation plus intuitive et pratique au quotidien des appareils de la marque, avec un déploiement prévu dans les prochains mois.

Honor vient de présenter MagicOS 9.0, une mise à jour basée sur Android 15, un peu avant le lancement de sa nouvelle série de smartphones Magic 7. Ce système d’exploitation met l’accent sur l’intelligence artificielle , avec un assistant vocal Yoyo complètement revisité, désormais capable de comprendre le langage naturel et de gérer des tâches complexes. La société le qualifie de “premier système d’exploitation personnalisé pour tous les scénarios“, ce qui suggère une approche plus intuitive pour l’utilisateur.

Parmi les innovations de MagicOS 9.0, on trouve l'intégration de MagicLM, un modèle de langage développé par Honor, qui permet à l'IA de mieux comprendre les besoins des utilisateurs. Grâce à cela, l’assistant Yoyo peut effectuer des actions autonomes, comme commander un café ou vérifier un paiement, simplement via une commande vocale ou textuelle. La mise à jour sera disponible sur des modèles récents comme le Honor Magic V3, le Honor 90, et la prochaine série Honor Magic 7. La marque promet également une réduction significative de la consommation d'énergie et un chargement plus rapide des applications.

MagicOS 9.0 propose des fonctionnalités IA avancées et une détection des deepfakes

En plus de son assistant vocal, MagicOS 9.0 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités axées sur la sécurité et la personnalisation. Parmi elles, un système de détection de deepfakes, conçu pour protéger les utilisateurs contre les arnaques utilisant des images générées par l’IA. C’est une première dans l’industrie, selon Honor, qui souhaite renforcer la sécurité de ses utilisateurs face aux nouvelles formes de fraudes numériques. D’autres outils comme l'AI Gallery et l'AI Eraser permettent de retoucher facilement les images, tandis que des options de personnalisation comme Magic Lock Screen et Magic Style offrent des fonctions sur mesure aux utilisateurs.

Honor a également annoncé que MagicOS 9.0 serait disponible sur plus de 36 modèles de la marque, mais le déploiement international devrait attendre le début de 2025. En plus de la sortie du Magic 7, le nouveau système d’exploitation sera introduit à l'échelle mondiale avec de nouvelles mises à jour spécifiques pour les marchés hors de Chine. Pour l’instant, les utilisateurs internationaux devront patienter pour découvrir ses capacités, notamment sa gestion intelligente de l’énergie et ses fonctionnalités IA avancées, qui promettent de concurrencer les autres grands acteurs de l’écosystème Android​.