Le Google Pixel 10 Pro Fold se dévoile en vidéo, avez-vous remarqué ce détail important ?

Google continue de teaser les futurs Pixel 10. C'est au tour du Pixel 10 Pro Fold d'avoir droit à une courte vidéo de présentation. Elle a tout de même le temps de glisser un petit détail qu'il vaut mieux ne pas ignorer.

La date fatidique approche. Dans une semaine tout pile si vous lisez cet article le jour de sa publication, Google va tenir sa conférence estivale lors de laquelle il présentera ses nouveaux produits. Les smartphones Pixel 10 sont les plus attendus. Ce qui comprend le modèle pliable Pixel 10 Pro Fold.

Successeur du très bon Pixel 9 Pro Fold, on s'attend à quelques améliorations sur la nouvelle version, sans pour autant que la firme de Mountain View révolutionne sa formule. C'est déjà visible au niveau du design de l'appareil, entraperçu dans le récent teaser publié par Google.

Le teaser vidéo du Google Pixel 10 Pro Fold cache un petit détail à garder en tête

Cette fois-ci, pas de tacle à peine voilé à Apple. Juste un jeu de mots sur le fait “d'ouvrir” son nouveau smartphone (sous-entendu sa boîte) puis de l'ouvrir à nouveau (le déplier). Contrairement au teaser du Pixel 10 qui se centre sur le dos du smartphone, celui du Pixel 10 Pro Fold fait la part belle à l'écran que l'on voit se déployer sous nos yeux.

De prime abord, on ne voit aucune pliure, mais c'est sans compter sur ce petit détail facile à manquer : la mention “écran simulé” en bas de l'image. Il faut donc s'attendre à ce que ce dernier ne soit pas aussi lisse une fois entre nos mains. La pratique est courante dans ce genre de vidéo, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience afin d'éviter les déceptions.

Le clip utilise une fois de plus la version instrumentale de la chanson The Next Episode par Dr. Dre et Snoop Dogg en guise de bande-son. Rappelons pour l'anecdote que ce choix n'est pas anodin, Apple possédant la marque de casques et écouteurs Beats by Dre. Le Pixel 10 Pro Fold de Google sera dévoilé avec les autres modèles de la gamme, la Pixel Watch 4 et les Pixel Buds 2a lors de l'événement Made by Google le 20 août 2025.