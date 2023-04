Garmin lance son tout premier radar arrière intelligent pour vélo électrique

Garmin complète sa gamme Varia d'accessoires pour vélos électriques avec le eRTL615, un radar/feu de position intelligent.

Garmin a officialisé par voie de presse le Varia eRTL615, un feu arrière qui fait aussi office de radar pour vélo électrique. Ce dernier est capable de détecter les véhicules derrière le cycliste sur une distance de 140 mètres et de donner l’alerte, en sonnant ou par notification en cas de danger. Il se double d’un feu arrière qui émet jusqu’à quatre motifs d’éclairages aux intensités différentes. 20 lumens pour le mode fixe, 8 pour le mode peloton, 29 en mode flash nuit, et 65 en mode flash jour.

Le radar Varia eRTL615 fonctionne sans batterie et s’alimente directement en se branchant sur le vélo électrique. Il est en effet possible de le connecter au moyen d’un adaptateur Bosch, Shimano ou même en USB-A. Grâce à l’application mobile, il est possible de visualiser les voitures qui approchent dans un rayon de 140 mètres. Aux usagers qui ne souhaitent pas accrocher un smartphone à leur guidon, Garmin propose les mêmes fonctionnalités sur ses montres connectées compatibles ou sur les GPS de la compagnie.

En étoffant sa gamme d’accessoires pour les vélos à assistance électrique, Garmin se penche sur un marché en très forte croissance. Selon Le Figaro, rien qu’en France, il s’est vendu 738 454 vélos à assistance électrique (VAE) en 2022, « soit plus d’un vélo sur quatre ». Les divers bonus de conversion écologique ne sont probablement pas étrangers au succès de ce moyen de locomotion.

Si Garmin propose dans la gamme Varia des appareils plus évolués, comme le Varia RCT715, un radar avec feu de position et caméra intégrée, le feu eRTL615 a pour lui d’être très peu gourmand en énergie. Comme il fonctionne sans batterie, vous n’avez pas à vous soucier de le recharger tant qu’il est branché sur un vélo compatible. La tranquillité d’esprit et la sécurité routière ont cependant un prix : le Varia eRTL615 et le câble adaptateur idoine coûtent 330 € sur le site du fabricant.