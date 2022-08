Vélo électrique : comment toucher 4000€ d’aides grâce au bonus à la conversion

Le bonus à la conversion est certainement le meilleur bon plan pour tous ceux qui souhaitent se débarrasser de leur vieille voiture et passer au vélo électrique. En effet, grâce aux aides de l’État, il est possible d’obtenir un coup de pouce montant jusqu’à 4000 € pour s’acheter le deux roues de ses rêves. On vous explique comment ça marche.

C’est indéniable, le vélo devient de plus en plus populaire dans nos villes, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il est parfois difficile de circuler en voitures dans certaines agglomérations. On peut bien sûr citer également l’argument écologique, qu’il sera difficile de contrer dans ce cas. Mais aussi, le gouvernement s’est retroussé les manches pour aider les Français à faire la transition.

En effet, ce mois-ci, les aides à l’achat d’un vélo électrique ont toutes été réévaluées à la hausse. Pour les personnes éligibles, c’est donc jusqu’à 400 € qu’il est possible de toucher pour tout achat d’un bicycle motorisé. Mais cette dernière n’est pas la seule concernée par la mesure. En effet, le bonus à la conversion est on ne peut plus intéressant, puisqu’il permet désormais de toucher jusqu’à 4000 € d’aides pour tout achat d’un vélo électrique.

Comment obtenir la prime à la conversion pour un vélo électrique

Bien entendu, il faut pour cela remplir quelques conditions. Commençons par les règles qui s’appliquent à tout le monde. Pour toucher la prime à la conversion, il faut d’abord avoir une voiture à convertir. Or, toutes les voitures ne sont pas éligibles. Voici les règles à respecter les concernant :

La voiture doit être immatriculée pour la première fois avant janvier 2006

Vous devez posséder la voiture depuis au moins un an

La voiture ne doit pas être gagée

La voiture doit être en mauvais état selon une expertise

Vous cochez toutes les cases ? Passons alors aux aides proposées. Celles-ci varient en fonction de vos revenus. Pour les personnes touchant un revenu supérieur au revenu fiscal de référence, le bonus est de :

40 % du prix d’achat dans la limite de 1500 €

2500 € pour les personnes vivant ou travaillant dans une ZFE

Pour les personnes touchant un revenu inférieur au revenu fiscal de référence ou se trouvant en situation de handicap, la prime est encore plus intéressante :

40 % du prix d’achat dans la limite de 3000 €

4000 € pour les personnes vivant ou travaillant dans une ZFE

Enfin, notez que le vélo acheté devra être attribué d’un identifiant unique sur le cadre et être propulsé par une batterie autre qu’au plomb. Il pourra cependant être neuf ou d’occasion. Une fois que vous aurez vérifié toutes ces informations, vous n’aurez plus qu’à demander au vendeur d’effectuer la démarche au moment de l’achat. À défaut, vous pouvez également l’effectuer vous-même en vous rendant sur ce site.