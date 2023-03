Ce vélo électrique signé Acer est dopé à l’intelligence artificielle

L'entreprise taïwanaise Acer, généralement connut pour ses PC, ses ordinateurs portables et ses accessoires présente l'ebii, un vélo conçu pour les villes, avec des fonctions d'intelligence artificielle.

Acer a lancé un vélo électrique intelligent développé en interne, l'Acer ebii, doté de la technologie d'intelligence artificielle ebiiAssist d'Acer pour améliorer l'expérience de conduite. Il s'agit d'un modèle adapté à la ville, avec une transmission par courroie, un poids de 16 kg, une vitesse maximale de 25 km/h, une fourche latérale unique et un moteur très efficace de 250/350 W avec un bus CAN de 48 V et un couple de 40 Nm.

Acer annonce une autonomie de 110 km pour une charge de 2,5 heures, bien que cette autonomie varie évidemment en fonction de facteurs tels que le poids du cycliste, le terrain et la température. Acer annonce également quelques caractéristiques uniques qui lui permettent de se démarquer.

Le vélo électrique d’Acer se veut plus intelligent que ses concurrents

Tout d’abord, l'intelligence artificielle intégrée est capable d’évaluer la pente et la vitesse de pédalage, de sorte que lorsque le cycliste monte une côte, le vélo ajuste la transmission pour obtenir l'assistance électrique souhaitée. Le vélo peut également compter sur des capteurs de collision qui avertissent le cycliste de la présence de voitures ou d'objets venant en sens inverse, ce qui est probablement une première dans l'industrie.

Côté logiciel, notons également que l'application ebiiGO permet au cycliste de configurer ses paramètres de conduite préférés, de verrouiller et de déverrouiller la sécurité intégrée de son vélo en appuyant sur un bouton et de suivre ou de planifier ses sorties. En fait, le vélo se verrouille automatiquement lorsque son propriétaire s'éloigne d'une certaine distance, pratique. Le vélo est même équipé d’une alarme antivol, un ajout indispensable pour ce type d’appareil. Cependant, l’application est surtout le lieu où vous irez pour voir le niveau de batterie de votre vélo, par exemple, et que des itinéraires recommandés vous seront proposés.

Notons qu'Acer n'a pour l'instant pas dévoilé le prix de l'engin, ce qui pourrait être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il est pour l'instant difficile de faire une estimation, car les prix des vélos électriques varient énormément.