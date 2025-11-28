Le Galaxy Z Trifold pourrait être un peu moins cher que prévu (mais toujours très cher)

Une nouvelle rumeur annonce un prix un peu doux pour le Galaxy Z Trifold. Le premier smartphone pliable en trois était initialement annoncé à 3000€. Si la nouvelle fuite se vérifie, Samsung devrait revoir ses ambitions à la baisse — sans pour autant en faire un smartphone abordable.

Le Galaxy Z Trifol est sans doute l'un des smartphones les plus mystérieux du moment. Les leakers semblent en avoir bien du mal à se mettre d'accord à propos de ce qui nous attend. Si quelques informations à son sujet nous sont bien parvenues, il nous manque encore l'essentiel de sa fiche technique, alors même que sa sortie est prévue, en théorie, pour dans quelques semaines. C'est en tout cas ce suggère une récente rumeur, qui table pour une présentation le 5 décembre prochain. D'ordinaire, pour ce qui est de Samsung, il s'agit généralement de la période où nous connaissons le prix du smartphone à sortir.

Certes, une précédente aurait déjà dévoilé la somme. Selon cette dernière, le premier smartphone pliable en trois serait vendu pour la modique somme de 3000 dollars. Seulement voilà, l'appareil ne fait décidément rien comme tout le monde, ce qui complique visiblement la tâche des leakers. Voilà que ce matin, un autre d'entre eux, dénommé TheGalox, arrive avec un autre prix annoncé. Et autant dire que si la facture reste élevée, on préfère nettement ce dernier.

Sur le même sujet – Trois écrans, trois batteries : cette fuite sur le Samsung Z TriFold nous dévoile son design hallucinant

Le Galaxy Z Trifold pourrait être moins cher que prévu

Le leaker prétend ainsi que le smartphone sera commercialisé à 2500 dollars. Certes, il faudra toujours faire chauffer la carte bancaire si ce prix est le bon, mais bien moins que prévu. D'autant que ce tarif est beaucoup plus prévisible que le précédent annoncé. Premièrement, cela permettrait à Samsung de donner un grand coup de massue à Huawei, qui de son côté prévoit de vendre son Mate XTs, autre smartphone tripliant, pour 2800 dollars.

Deuxièmement, le Galaxy Z Trifold resterait seulement légèrement plus cher que l'iPhone Fold, qui devrait de son côté coûter en 2000 et 2500 dollars. Vous l'aurez compris, il est encore bien difficile de démêler le vrai du faux concernant le smartphone. Après tout, même le nom qu'on lui attribue n'est pas encore officiel. Il faudra donc attendre la présentation officielle pour en savoir plus, ce qui, en théorie, ne devrait pas tarder non plus à être annoncé.

https://twitter.com/TheGalox_/status/1994287993675248058