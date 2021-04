Galaxy Z Fold 3 : une autonomie moins bonne que le Z Fold 2

Le Galaxy Z Fold 3, l'un des prochains smartphones pliables de Samsung, offrirait une autonomie moins bonne que son successeur, le Galaxy Z Fold 2. D'après les informations apparues dans la base de données d'un organisme de certification, le smartphone convertible en tablette serait alimenté par une batterie de 4,275 mAh. C'est légèrement moins puissant que celle du Z Fold 2.

Le Galaxy Z Fold 3 vient d'apparaitre dans la base de données de la 3C, un organisme de certification chinois. Le site web de l'organisme révèle plusieurs points de la fiche technique, dont la taille de la batterie. Le smartphone pliable est visiblement alimenté par un système à double batterie qui totalise 4 275 mAh. Dans le détail, on trouve un accumulateur de de 2 215 mAh et 2 060 mAh.

Comme annoncé par de précédentes fuites, le Galaxy Z Fold 3 embarque une batterie plus petite que le Galaxy Z Fold 2, qui était alimenté par une batterie de 4500 mAh. Lors de notre test du Galaxy Z Fold 2, nous avions été en mesure de tenir facilement un jour et demi avec une seule recharge.

Samsung réduit de 3% la taille de la batterie du Galaxy Z Fold 3

Au vu des informations de la 3C, on peut craindre que l'autonomie de cette nouvelle génération soit légèrement en baisse. La batterie est en effet 3% plus petite que celle du Z Fold 2. D'après Digital Chat Station, un leaker populaire sur Sina Weibo, Samsung chercherait à réduire la taille et le poids de l'appareil afin d'améliorer la prise en main du smartphone pliable. Dans cette même optique, le géant de Séoul a revu la taille de l'écran externe à la baisse. Il ne mesurerait que 5,4 pouces, contre 6,2 pouces pour le Z Fold 2. Enfin, la marque proposerait moins de stockage interne que sur la génération précédente (256 Go).

Pour compenser l'intégration d'une batterie plus petite, Samsung devrait miser sur un écran pliable de type LTPO. Cette technologie, déjà exploitée sur le Galaxy S21 Ultra, permet d’économiser l’énergie de la batterie en adaptant dynamiquement la fréquence de la dalle. En combinant un écran principal LTPO et un écran externe plus petit, Samsung pourrait parvenir à proposer une autonomie à la hauteur de la précédente itération.

Pour rappel, Samsung lancerait le Galaxy Z Fold 3 dans le courant du mois de juillet 2021. L'apparition du smartphone pliable dans la base de données de la 3C confirme le lancement du terminal dans les quelques mois à venir. On vous en dit plus dès que possible sur le Z Fold 3. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.