Le Galaxy S25 Ultra est moins résistant que prévu d’après ce test de durabilité

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung présente des résultats mitigés en matière de durabilité. Alors que son écran résiste mal aux rayures, il surprend par sa robustesse lors des chutes.

Lors d’un test de résistance aux rayures réalisé par JerryRigEverything, le S25 Ultra a montré des faiblesses par rapport à son prédécesseur. Le modèle 2025 se raye dès le niveau 6 sur l’échelle de Mohs, avec des marques plus profondes au niveau 7. Un recul notable comparé au S24 Ultra, qui avait atteint un niveau 8 historique grâce à son verre Gorilla Armor. Selon les experts, cette différence pourrait s’expliquer par le traitement anti-reflets renforcé du nouvel écran Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces, ou par les propriétés du verre Gorilla Armor 2, développé en collaboration avec Corning.

En revanche, le S25 Ultra brille lors des tests de chute réalisés par PBKReviews. L’appareil, équipé d’un écran parfaitement plat et de coins arrondis, une première pour la série Galaxy S, résiste à plusieurs impacts sur béton sans fissures. Son cadre en titane ne subit que des éraflures superficielles, et les modules photo, dotés d’un espace anti-choc inédit, restent intacts. Une robustesse attribuée à la nouvelle conception, optimisée pour absorber les chocs.

Un paradoxe à expliquer

Ces résultats contrastés illustrent un dilemme technique : un verre plus résistant aux chocs tend à être plus vulnérable aux rayures, et inversement. Si le Gorilla Armor 2 du S25 Ultra semble privilégier la protection contre les chutes, Corning et Samsung auraient donc peut-être fait un choix stratégique. Les entreprises ont probablement choisi de rendre le smartphone plus vulnérable aux rayures, si cela pouvait permettre de le rendre plus résistant aux chutes.

Les tests en laboratoire, bien que concluants, ne garantissent évidemment pas une invulnérabilité en conditions réelles, où les angles et surfaces varient. Malgré ses performances en chute, la sensibilité aux rayures du S25 Ultra pourrait décevoir certains utilisateurs.

Reste à savoir si ce compromis sera perçu comme une régression ou comme une adaptation aux usages, les chutes accidentelles étant souvent plus redoutées que les rayures quotidiennes. Pour Samsung, l’enjeu est toujours de concilier innovation et durabilité, sans alourdir un appareil déjà haut de gamme. Le titane avait déjà réussi à alléger la structure sur le modèle précédent, donc on imagine que le fabricant coréen ne veut pas revenir en arrière sur ce point.