Le Galaxy S25 Edge serait moins puissant que les autres d’après ce benchmark

Le Galaxy S25 Edge, la version ultra-mince de la série 2025 de Samsung, vient d’apparaître sur Geekbench. Ses résultats, bien qu’honorables, suscitent des questions face à ses frères plus costauds.

Le Galaxy S25 Edge commence à montrer ses muscles, mais il semble qu’il n’arrive pas totalement à la cheville de ses grands frères. Avec un score mono-cœur de 2 806 et multi-cœurs de 8 416 sur Geekbench, le modèle équipé du Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM affiche des performances légèrement en retrait par rapport aux autres S25, qui dépassent souvent les 3 000 et 9 000 respectivement. Ces écarts s’expliquent probablement par des tests réalisés sur des prototypes, avec un logiciel encore en développement.

Malgré ces chiffres, les experts restent sereins. La puce surcadencée (4,47 GHz contre 4,32 GHz en standard) et l’absence de réduction des composants malgré la finesse du smartphone laissent présager un ajustement logiciel d’ici la commercialisation. Samsung aurait en effet pu opter pour la puce Snapdragon 8 Elite avec 7 cœurs, au lieu de 8 sur le processeur d’origine, mais nous avons ici bien droit à la meilleure version.

Samsung doit choisir entre design épuré et puissance

Ces benchmarks, bien qu’inférieurs aux attentes, marquent une nette amélioration par rapport aux précédents tests, où le multi-cœur accusait un retard de 21 %. Une évolution qui suggère des optimisations en cours, notamment de la part de Geekbench pour le Snapdragon 8 Elite.

Samsung mise sur l’uniformité de sa gamme : les 12 Go de RAM seront standard sur tous les S25, y compris l’Edge. Un choix audacieux pour ce modèle au design minimaliste, qui sacrifie un capteur photo et une batterie plus compacte. La marque semble privilégier l’expérience premium, quitte à jongler avec les contraintes thermiques, un point à surveiller lors des tests en conditions réelles.

La date de sortie, prévue entre avril et juin selon les fuites, laisse encore du temps pour peaufiner performances et stabilité. Si les résultats définitifs restent incertains, la stratégie de Samsung, ne pas trop rogner sur la puissance malgré la finesse, pourrait séduire les amateurs d’esthétisme sans compromis.

Reste à voir comment le S25 Edge gérera la dissipation thermique, surtout sous des climats exigeants. Et surtout, si celle-ci sera la cause d’une petite réduction de puissance par rapport au reste de la série, comme le laisse présager le benchmark.