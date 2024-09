Le Galaxy S24 FE va coûter plus cher que vous ne l’espériez

Le prix en euros du Galaxy S24 FE a été révélé par une source fiable de l'industrie. Le smartphone devrait coûter 100 euros plus cher que le S23 FE pour la même quantité de stockage.

L'esprit des Galaxy S FE est de reprendre les fonctions populaires des smartphones principaux de leur série tout en faisant quelques concessions techniques, afin de proposer un prix de smartphone de milieu de gamme. Le lancement du Galaxy S24 FE approche, et si l'on en croit une information du leaker Roland Quandt, Samsung a prévu une hausse de prix sur cette génération.

Le site WinFuture rapporte en effet que le prix du Galaxy S24 FE démarrerait à 799 euros en Europe. Il s'agit d'une hausse de 100 euros par rapport au Galaxy S23 FE, qui était disponible à partir de 699 euros. La source évoque des capacités de stockage de 128 Go et 256 Go, comme l'année dernière. Cela signifierait que cette augmentation de tarif ne serait pas compensée par une plus grande quantité de stockage.

Un plus grand écran pour le Galaxy S24 FE

Le Galaxy S24 FE devrait par contre proposer une plus grande surface d'affichage, avec une diagonale d'écran atteignant 6,7 pouces. La puce est un Exynos 2400e maison, une version allégée de l'Exynos 2400 qui équipe les Galaxy S24 et S24+. Sa fréquence d'horloge maximale serait inférieure de 100 mégahertz, laissant présager des performances un peu plus en retrait. Ce SoC serait par contre plus efficace énergétiquement, une bonne nouvelle pour l'autonomie. Côté mémoire vive, 8 Go de RAM sont attendus.

Le Galaxy S24 FE adopte un design proche de celui du Galaxy S24 et lui emprunte également sa configuration photo, constituée d'un capteur principal de 50 MP, d'un téléobjectif de 10 MP et d'une optique ultra grand-angle de 12 MP. La capacité de la batterie n'évoluerait que peu (4 600 mAH) malgré un format plus massif, tandis que la puissance de charge reste à 25 W en filaire et à 15 W sans fil. Étant donné que le S24 n'offre que 25 W avec câble, on ne pouvait pas vraiment espérer mieux sur ce modèle.

Le smartphone devrait se décliner en cinq coloris : noir, blanc, jeune, vert et bleu clair. Le Galaxy S24 FE pourrait être annoncé en octobre par Samsung.

Source : WinFuture