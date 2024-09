Quelques déceptions pour la fiche technique du Galaxy S24 FE

Le Galaxy S24 FE n'est pas encore officiel, mais il n'a déjà plus de secrets pour nous. Si son design se montre convaincant, on aurait apprécié de meilleures caractéristiques sur certains aspects.

Le Galaxy S24 FE, version allégée de la gamme S24 sortie en début d'année, devrait bientôt être lancé par Samsung. Le réputé leaker Yogesh Brar a publié la plupart des caractéristiques du mobile, et on aurait aimé des améliorations plus profondes sur certains points.

C'est notamment le cas de la batterie et de la puissance de charge. Le Galaxy S24 devrait embarquer un accumulateur d'une capacité de 4 600 mAh, en légère hausse par rapport aux 4 500 mAh de la batterie du Galaxy S23 FE. Étant donné que le nouveau modèle sera plus grand (il est équipé d'un écran de 6,7 pouces au lieu de 6,4 pouces), on pouvait s'attendre à mieux, surtout que de nombreux mobiles milieu de gamme concurrents atteignent au moins les 5 000 mAh.

Un prix encore trop élevé ?

Même constat pour la puissance de charge, qui reste bloquée à 25 W, comme pour le Galaxy S24 (dont la batterie ne fait que 4 000 mAh). Le Galaxy S24+ étant passé à 45 W, on aurait pu espérer un changement de ce côté pour le S24 FE, mais ce ne sera pas le cas. La charge sans fil n'évolue pas non plus, à 15 W.

Du côté de l'affichage, on attend une dalle Dynamic AMOLED avec définition FHD+ et une fréquence de rafrachissement 120 Hz. La partie photo ne bouge pas par rapport à ce que l'on avait sur le S23 FE. Les performances sont confiées à une puce Exynos 2400e, qui serait moins performante que le SoC Exynos 2400 qui équipe le Galaxy S24. Le design du S24 FE est très proche de celui des modèles plus haut de gamme.

Le smartphone sera livré sous One UI 6.1, basé sur Android 14. Il devrait être rendu disponible dans le courant du mois d'octobre. Son prix ne devrait pas baisser, et même potentiellement augmenter. Le Galaxy S23 FE coûtait 699 euros avec 128 Go de stockage et 756 euros pour 256 Go de stockage, un tarif trop élevé au vu de ses prestations selon nous. Le Galaxy S24 FE pourrait monter jusqu'à 12 Go de RAM, quand le S23 FE ne dépassait pas les 8 Go de mémoire vive.