Le Galaxy S24 FE dévoile tous ses secrets dans une vidéo fuitée, il impressionne par sa puissance

Une nouvelle fuite révèle tout ce que l’on voulait savoir sur le Galaxy S24 FE. Entre ses couleurs vibrantes, son puissant processeur et son écran plus grand, Samsung espère faire revivre sa gamme FE avec ce modèle abordable.

Depuis plusieurs années, Samsung tente de trouver un juste milieu entre ses smartphones premium et ses modèles plus accessibles avec sa gamme FE (Fan Edition). Alors que le Galaxy S20 FE avait connu un grand succès grâce à son excellent rapport qualité-prix, ses successeurs ont eu plus de mal à convaincre. Le lancement imminent du Galaxy S24 FE pourrait représenter une nouvelle tentative pour redynamiser cette gamme.

Dans une vidéo récemment fuitée, de nouveaux détails sur le Galaxy S24 FE ont été révélés. L'appareil, dont l'annonce officielle est prévue pour le 26 septembre 2024, devrait proposer un écran plus grand et plus lumineux que celui de son prédécesseur, ainsi que plusieurs options de couleurs comme le bleu, le graphite, le gris, le jaune et le vert menthe. La vidéo confirme également que le smartphone sera propulsé par le nouveau processeur Exynos 2400e de Samsung. Ceci promet des performances améliorées, notamment pour les jeux mobiles.

Le Galaxy S24 FE possède un écran plus grand et un processeur boosté pour

Le Galaxy S24 FE offrira un écran FHD+ de 6,7 pouces. C’est une nette amélioration par rapport aux 6,4 pouces du Galaxy S23 FE. Ce nouveau modèle atteindra une luminosité maximale de 1 900 nits, ce qui le rendra bien plus lisible en plein soleil. De plus, Samsung met en avant des capacités de jeu “hyper-réalistes” grâce à l'Exynos 2400e, un chipset censé être une version sous-cadencée de l'Exynos 2400. Cela représenterait une avancée de taille par rapport à l'Exynos 2200 de l'an dernier, bien que les performances réelles restent encore à évaluer.

Côté design, la vidéo montre que Samsung opte pour un cadre en aluminium argenté standard, en lieu et place des bandes colorées vues sur les Galaxy S24 et S24+. L’accent est également mis sur un appareil photo plus performant, bien que les détails techniques précis ne soient pas encore dévoilés. Enfin, la batterie de 4 700 mAh devrait garantir une autonomie améliorée. Le Galaxy S24 FE devrait être proposé à partir de 749 €, ce qui en fait une option intéressante, malgré les remises importantes sur les S24 chez certains opérateurs.