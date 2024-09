Le Galaxy S25 Ultra sera plus puissant que l’iPhone 16 Pro Max, ce benchmark le confirme

Breaking News❗️

Samsung Galaxy S25 Ultra spotted on Geekbench with Snapdragon 8 Gen4 Processor and 12GB of RAM!😱

Single-Core: 3069

Multi-Core: 9080

— Tarun Vats (@tarunvats33) September 24, 2024