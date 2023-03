Le Galaxy S23 Ultra est super résistant, Nintendo dévoile le gameplay du prochain Zelda, c’est le récap

Une compagnie d’assurances jette les Galaxy S23 Ultra de deux mètres de haut, Zelda Tears of the Kindom se dévoile dans une longue vidéo de gameplay, un contrebandier se fait arrêter à la douane avec 239 processeurs Intel dans la ceinture… bienvenue dans le récap de la veille !

Entre deux actualités insolites, un gros jeu vidéo. Tandis qu’une compagnie d’assurance organise un crash test pour les Galaxy S23, un contrebandier tente de passer la douane avec 46 000 dollars de processeurs à la ceinture. Pendant ce temps, Nintendo en dit (beaucoup) plus sur le prochain Zelda.

Voici ce qu’il se passe si vous laissez tomber votre Galaxy S23 de deux mètres de haut

Voilà une question que vous vous êtes sûrement déjà posée si un tel malheur ne vous est jamais arrivé. C’est précisément l’expérience qu’a mené Allstate Protection Plans, compagnie d’assurance américaine. Sans surprise, les modèles standard et Plus n’ont pas survécu à l’opération, et ont même éparpillé du verre de leur écran un peu partout sur le sol. Le modèle Ultra, en revanche, fonctionne toujours après la chute. Ce qui n’est pas une raison de ne pas lui acheter une coque.

À lire : Le Galaxy 23 Ultra fonctionne toujours même après une chute de 2 mètres

Le gameplay du prochain Zelda se dévoile enfin

Une vidéo qui s’est fait attendre. Alors que la sortie du prochain gros carton de Nintendo est prévue pour mai, le géant japonais s’est finalement décidé à en montrer plus. Beaucoup plus à vrai dire, puisque nous avons eu droit à pas moins de 13 minutes de gameplay qui présentent le jeu en profondeur. Possibilité de remonter dans le temps, de combiner des objets pour en créer des nouveaux, de traverser les murs, Tears of the Kingdom s’annonce tout bonnement révolutionnaire.

À lire — Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo dévoile une vidéo de gameplay démentielle

Il tente de traverser la douane avec 239 processeurs Intel à la ceinture

46 000 dollars : c’est le montant du butin que transportait un contrebandier en tentant de passer la douane chinoise. Sous ses vêtements amples, ce dernier cachait en effet pas moins de 239 processeurs Intel Raptor Lake i5-13400F. C’est son attitude suspecte qui mit la puce à l’oreille des autorités.

À lire : Il traverse la frontière avec une ceinture bourrée de processeurs Intel et se fait interpeller par les douanes