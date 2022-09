Le Galaxy S22 est le premier smartphone Android à recevoir la mise à jour de sécurité d’octobre 2022

Une fois n’est pas coutume, Samsung devance la concurrence en proposant en premier la mise à jour de sécurité d’octobre sur son Galaxy S22. Celle-ci est en cours de déploiement aux États-Unis et ne devrait donc pas tarder à être disponible dans nos contrées. On vous explique comment l’installer.

Le OnePlus 10 Pro a coupé la chique au Galaxy S22 en recevant Android 13 en premier ? Qu’à cela ne tienne, le smartphone de Samsung se rattrape en proposant la mise à jour de sécurité avant tout le monde. Certains diront que c’est une maigre consolation, mais compte tenu des failles de sécurité très importante qui ont touché le smartphone ces derniers mois, notamment celle dont nous vous parlions en juillet dernier, mieux vaut se réjouir de pouvoir se protéger au maximum.

C’est donc avec quelques jours d’avance sur le mois d’octobre que de nombreux utilisateurs américains ont reçu la mise à jour de sécurité. Notez que tous les opérateurs ne la proposent pas encore outre-Atlantique, ce qui signifie que nous devrons certainement attendre encore quelques jours avant de la voir apparaître de notre côté du globe. Les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra ont tous trois droit à l’update.

La mise à jour de sécurité d’octobre débarque sur les Galaxy S22

Comme à son habitude, la mise à jour vient donc corriger plusieurs failles de sécurité ainsi que quelques bugs remontés par les utilisateurs. Samsung précise que cette nouvelle version améliore également la protection des données personnelles ainsi que la stabilité et les performances générales du smartphone. Comme pour toutes les autres, on vous conseille vivement de l’installer dès que possible.

Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre smartphone, puis dans Mise à jour du logiciel. Cliquez sur Téléchargement et installation pour vérifier que la mise à jour est bien disponible. Si telle est le cas, vous verrez apparaître le numéro d’identification S90XU1UES2AVI5. Il ne vous reste plus qu’à la télécharger et à l’installer pour bénéficier d’une protection optimale contre les menaces.