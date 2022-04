Galaxy S22 : la dernière mise à jour améliore l’autonomie de la batterie

Les Galaxy S22 reçoivent une nouvelle mise à jour logicielle. Ce firmware contient plusieurs améliorations des performances. Samsung a notamment amélioré l'autonomie de la batterie de ses smartphones.

Depuis la sortie des Galaxy S22 sur le marché, Samsung a déjà déployé plusieurs mises à jour visant à améliorer les performances de ses smartphones. En mars, le géant de Séoul a notamment poussé une mise à jour pour désactiver le système qui bridait la puissance du SoC afin d'éviter la surchauffe. Samsung réagissait au bad buzz provoqué par la découverte d'un logiciel de bridage dans le code de sa surcouche Android.

Fin avril, Samsung déploie une nouvelle version du firmware destinée aux Galaxy S22 alimentés par une puce Exynos 2200. La mise à jour est actuellement en cours de déploiement en Europe et en Russie. Ce firmware S90xBXXU1AVDA ne comprend pas de nouveau correctif de sécurité. On y retrouve le correctif d'avril 2022, qui était déjà présent dans la précédente mise à jour.

Comment installer la mise à jour sur votre Galaxy S22 ?

Par contre, la firme sud-coréenne s'emploie à améliorer les performances générales de la gamme de smartphones. Les utilisateurs ayant déjà installé la mise à jour affirment avoir remarqué que les animations sont plus fluides et que l'appareil photo est plus réactif. On trouve de nombreux témoignages dans ce sens sur Reddit ou sur le forum officiel de Samsung.

Surtout, il semble que la mise à jour améliore l'autonomie de la batterie des trois smartphones. Plusieurs internautes affirment que l'endurance de leur téléphone a augmenté depuis l'installation du firmware.

Dans le bref changelog qui accompagne la mise à jour, Samsung annonce avoir optimisé la stabilité générale et corrigé une série de bugs. On vous invite donc à installer la mise à jour dès que possible sur votre appareil. Pour vérifier si elle est déjà proposée sur votre S22, suivez la manipulation ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre S22

Avant d'installer la mise à jour, assurez-vous que votre batterie dispose d'au moins 50% d'autonomie. Avez-vous pu l'installer ? Avez-vous remarqué des changements ? On attend votre avis dans les commentaires.