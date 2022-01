Le Galaxy S21 FE disponible chez Bouygues Telecom pour 1€ (+8€/mois)

Alors que le Samsung Galaxy S21 FE 5G vient d'être annoncé, Bouygues Telecom vous propose déjà plusieurs offres pour tout achat du smartphone. Avec un forfait Sensation Avantages Smartphone 120Go, il est à seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois, après remboursement. Découvrez les détails de l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Bouygues Telecom

Pour célébrer la sortie du dernier-né Samsung, le Galaxy S21 FE 5G, Bouygues Telecom vous propose une réduction exceptionnelle de 100€. Le smartphone se retrouve ainsi à seulement 1€ + 8€/mois pendant 24 mois.

Pour profiter de l'offre, vous devez acheter le smartphone en souscrivant le forfait Sensation Avantage Smartphone 120Go, inscrire le code promo “S21FE100” lors de votre commande et remplir l’offre de remboursement de 70€.

En prime, pour tout achat du Galaxy S21 FE 5G, l'opérateur vous offre une paire de Galaxy Buds !

Le forfait Sensation Avantages Smartphone 120Go est à 28,99€/mois pendant 12 mois, puis 48,99€/mois (engagement 24 mois). Si vous souscrivez une offre box Bouygues Telecom avec votre offre mobile, vous profitez également d'une réduction de 6€/mois sur votre forfait.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G disponible en précommande depuis le 4 janvier

Disponible en précommande dès ce mardi 4 janvier, le Samsung Galaxy S21 FE 5G sera lancé sur le marché international à partir du 11 janvier prochain. Si peu de personnes ont pu le tester pour le moment, sa fiche technique laisse présager de nombreux bons points.

Le nouveau smartphone moyen de gamme Samsung propose notamment un écran de 6,41 pouces Full HD+ AMOLED avec une fréquence d'affichage de 120Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels. Il est doté de 6Go de RAM et propose une batterie performante de 4500 mAh, ainsi qu'un processeur Snapdragon 888. Côté photo, il est équipé d'un capteur frontal de 32Mpx et de 3 capteurs arrières de 12Mpx, 8Mpx et 12Mpx.

Il est disponible en version 128Go et 256Go.

Pour en être sûr d'en profiter rapidement et à prix mini, rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom pour le précommander.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.