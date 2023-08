Apple Watch, Fitbit : vous devriez vraiment les nettoyer très régulièrement, voici pourquoi

Une étude dévoile que presque tous les bracelets connectés ou ceux des montres connectées sont contaminés par des bactéries dangereuses, voire mortelles dans certains cas. Cela concerne des centaines de millions d'utilisateurs.

Plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde portent au poignet un bracelet connecté ou une montre intelligente. Que ce soit une Apple Watch SE ou un Fitbit Charge 5 par exemple, ces objets partagent un point commun : on ne les enlève que très rarement. Et c'est logique : ils servent à mesurer notre activité physique ou la qualité de notre sommeil, à lire nos messages… Tout en nous suivant sous la douche puisqu'ils sont certifiés étanches.

Une telle promiscuité avec notre peau a pourtant un prix, et il n'est pas beau à voir. Selon une étude publiée dans le journal scientifique Advances in Infectious Diseases (Progrès dans les Maladies Infectieuses), 95 % des bracelets d'appareils intelligents sont contaminés par une bactérie dangereuse voire mortelle. Les chercheurs ont voulu connaître la relation entre le matériau du bracelet et la prolifération des bactéries. Ils ont passé au crible des modèles en tissu, plastique, silicone, cuir et métal (or et argent inclus).

Les bracelets et montres connectés sont presque tous contaminés par des bactéries dangereuses

Dans le détail, 85 % des bracelets présentent un staphylocoque, 60 % la bactérie E. coli et 30 % des pseudomonas, potentiellement mortels. Dans tous les cas, chacun peut entraîner la contraction d'une maladie allant de la pneumonie à des infections du sang. L'étude montre que les sportifs connectés ont le plus haut taux de bactéries. Les bracelets en silicone et en plastique sont ceux chez qui on en compte le plus, contrairement au métal (surtout l'or et l'argent) qui en contient très peu.

Même si les fabricants rappellent qu'il faut régulièrement nettoyer les bracelets, très peu de gens semblent le faire. Interrogée, une sportive régulière avoue que depuis son achat en 2019, elle n'enlève son Apple Watch que pour dormir, mais ne la nettoie que 2 fois par an. Les scientifiques à l'origine des découvertes préconisent de laver les bracelets très régulièrement en utilisant de préférence un produit désinfectant à base d'éthanol, tuant 99,99 % des bactéries en 30 secondes.

Source : New York Post