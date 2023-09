Les Apple Watch ont un problème d’affichage des complications, watchOS 10 est sur la sellette

Depuis le passage à watchOS 10, il semblerait que certains propriétaires d’Apple Watch aient du mal à profiter pleinement de leur montre connectée. Certaines complications, en d’autres termes, des applications essentielles, ne fonctionnent pas bien, voire plus du tout.

Un internaute a ouvert la discussion sur Reddit pour savoir s’il était le seul affecté par ce problème. Phoenick0605 s’adresse ainsi à la communauté : « on dirait que ça fait un moment que cela dure, mais les complications météorologiques sont tellement incohérentes. Elles n’affichent presque jamais rien ». Il affirme ensuite avoir tenté d’activer et de désactiver l’actualisation en arrière-plan et les services de localisation, mais même si cette solution marche un temps, elle n’est jamais durable. « Est-ce que cela arrive à d’autres personnes et y a-t-il une solution ? » demande-t-il.

Dans une autre conversation, un internaute affirme que sa « montre n'affiche plus que [le temps de] Cupertino et New York, même après avoir désynchronisé et restauré » son accessoire. Les complications de plusieurs widgets natifs de l’Apple Watch semblent donc poser des problèmes qui causent des soucis à leurs propriétaires.

L’Apple Watch a un problème avec les complications Météo, Température et Calendrier

Cela dit, la montre intelligente de la firme de Cupertino n’est sans doute pas responsable de ce dysfonctionnement, pas pour sa partie matérielle tout du moins. Les internautes constatent un problème d’affichage de la Météo, mais parfois aussi des complications telles que « la température, le vent ou la qualité de l’air » ne se mettent pas du tout à jour.

De toute évidence, le coupable dans cette situation gênante n’est autre que l’OS. Les personnes rapportant ce genre de problème ont toutes en commun d’avoir mis leur montre à jour vers watchOS 10, la toute dernière version du système d’exploitation pour smartwatches d’Apple. Comme souvent dans ce genre de situation, ce sont les premiers utilisateurs qui essuient les plâtres. Apple ne devrait pas tarder à sortir une mise à jour pour régler ce problème.