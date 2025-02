Le Nothing Phone (3a) promet un sacré bond de performances

Nothing annonce que son Phone (3a) va jouir d'une hausse de performances à hauteur de 25 % par rapport à son prédécesseur. Une augmentation rendue possible par le passage à une puce Snapdragon de Qualcomm.

Nothing commence doucement le teasing de son prochain smartphone de milieu de gamme, le Phone (3a). Nous apprenons aujourd'hui par voie de communiqué que l'appareil sera doté d'une puce Snapdragon de Qualcomm. La marque change donc de stratégie, après avoir adopté un SoC de MediaTek pour le modèle de la génération précédente.

“Je suis heureux d'annoncer que nous revenons à la série Snapdragon de Qualcomm avec le Phone (3a). Par rapport au Phone (2a) Plus, il sera doté d'un processeur 25 % plus rapide et d'un MPU 72 % plus rapide”, a déclaré Carl Pei, PDG de Nothing et connu pour avoir cofondé OnePlus.

Le Nothing Phone (3a) va miser sur les performances

Nothing ne précise pas l'identité exacte de la puce Snapdragon qui équipera le Phone (3a). Le constructeur avait eu recours au Snapdragon 778G+ sur le Phone (1) et au Snapdragon 8+ Gen 1 sur le Phone (2). Des rumeurs remontant à quelques semaines évoquaient l'intégration possible d'un Snapdragon 7s Gen 3 pour le Phone (3a). Ce choix paraît sensé au vu du segment tarifaire visé par le smartphone, mais le Snapdragon 7s Gen 3 ne présente pas des performances 25 % supérieures à celles du Dimensity 7200 Pro qui propulse le Phone (2a).

Si le Nothing Phone (3a) embarque finalement un SoC Snapdragon plus ambitieux que ce 7s Gen 3, il faudra se poser la question d'une éventuelle hausse de prix. Le Phone (2a) était vendu à 349 euros avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage ou 399 euros pour passer à 12 Go de RAM et 256 Go d’espace mémoire. On ne peut qu'espérer que ces prix n'augmentent pas, surtout qu'ils placent Nothing sur un créneau peu encombré, avec pour seule concurrence sérieuse les Redmi Note Pro de Xiaomi.

Nous en saurons plus le 4 mars 2025, date de présentation officielle du Nothing Phone (3a). Il ne reste donc plus beaucoup à attendre pour connaître tous les détails de l'appareil et découvrir ce que nous réserve son système Glyph si original.