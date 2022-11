Le déploiement de la 5G dans les campagnes est remis en cause, voici pourquoi

La plupart des opérateurs français souhaiteraient ralentir le déploiement de la 5G dans les campagnes, selon une note envoyée au ministre de la Transition numérique et à l’Arcep, selon nos confrères des Echos.

Orange, Bouygues Telecom et SFR auraient annoncé leur souhait de réduire « le rythme de déploiement de la 5G dans les zones moins denses ». Dans une note envoyée au ministre de la Transition numérique et à l’Arcep, les trois opérateurs évoquent notamment des préoccupations énergétiques si le déploiement de la 5G devait suivre l’objectif initial de 10 000 antennes 5G chacun d’ici 2025.

En effet, le réseau représenterait environ deux tiers de la consommation des opérateurs, selon le rapport des Echos. De plus, les opérateurs notent que la présence d’une antenne 5G dans une zone entraîne généralement une augmentation de la consommation globale d’environ 40 %, ce qui n’est donc pas une bonne nouvelle en pleine crise de l’énergie.

La 5G dans les campagnes n’est pas compatible avec la crise de l’énergie

Un ralentissement de l’investissement des opérateurs dans le réseau 5G pourrait permettre une diminution de 1,4 % de la dépense énergétique des réseaux en 2023. Cette baisse pourrait même atteindre les 5 % une fois combinée avec d’autres requêtes exprimées par la filière, dont notamment des ajustements au niveau de l’obligation de montée en débit dans les zones saisonnières, ou encore du déploiement sur les autoroutes.

Contacté par Les Echos, le ministère de la Transition numérique ne semble pas enclin à accepter la demande de la Fédération française des télécoms. En effet, le ministère considère que les opérateurs devraient plutôt respecter leurs engagements afin de ne pas créer une nouvelle fracture numérique, plutôt que de chercher à faire des économies d’énergie. « Pour ne pas créer une nouvelle fracture territoriale, il est nécessaire que les opérateurs de télécommunications respectent les engagements pris vis-à-vis de l'Arcep ».

Le ministère argue également que « la 5G permet de diviser la consommation électrique du réseau mobile par 10 par rapport à la 4G ». Selon lui, il est donc important de se concentrer sur le déploiement de la nouvelle génération. On rappelle d’ailleurs que les smartphones 5G sont désormais plus populaires que les appareils 4G, et que les utilisateurs de la 5G sont désormais 700 millions à travers le monde.