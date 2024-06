Le créateur des voitures sans chauffeur affirme qu’elles conduisent deux fois mieux que vous, voici ses arguments

Malgré des incidents récents, Waymo soutient que ses véhicules autonomes surpassent largement les conducteurs humains en matière de sécurité. Un récent post sur X de la société dévoile les statistiques en matière d’accidents de ses voitures sans conducteur.

L'essor des voitures autonomes est l’un des sujets les plus abordés dans l'actualité de l'industrie automobile. Tesla a déjà déployé ses fonctionnalités de conduite autonome, malgré quelques incidents, notamment face à des trains. De son côté, Waymo, lancé en 2016, est devenu le premier service de taxis entièrement autonomes en 2020. Depuis, l'entreprise n'a cessé de développer ses technologies et d'étendre ses services. En début d'année, la société a même commencé a collaborer avec Uber Eats pour livrer des repas avec des véhicules sans chauffeur.

Pourtant, les voitures autonomes suscitent de plus en plus d'inquiétudes chez le public. Waymo a été critiqué pour plusieurs accidents impliquant ses véhicules. En 2021, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) en a enregistré 150 avec les voitures de cette entreprise. En décembre 2023, deux de ses robotaxis ont percuté le même camion remorqué à quelques minutes d'intervalle. En février, un de ses véhicules a heurté un cycliste à San Francisco. Malgré cela, l'entreprise affirme que ses voitures sont plus sûres que celles conduites par des humains.

Waymo a publié sur X des statistiques indiquant que ses véhicules autonomes ont fait 30 accidents causant des blessures en moins et 32 rapportés à la police en moins, comparés aux conducteurs humains, sur une distance équivalente de 23,8 millions de kilomètres. D'après la société, cela signifie que ses véhicules sont 3,5 fois plus sûrs en termes d'accidents avec blessures et 2 fois moins dangereux en termes d'accidents rapportés à la police par rapport à nous. Mais il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. En effet, ces données ne se basent uniquement que sur les villes où elles sont déployées, à savoir San Francisco et Phoenix.

Malgré les critiques, Waymo continue de se développer. Les incidents recensés, tels que des collisions avec des portails fermés ou les incendies criminels de ses véhicules, n'ont pas freiné ses ambitions. Le constructeur de ces voitures sans chauffeur espère bientôt déployer ses véhicules, qui ne sont plus réservés aux films de science fiction, à Los Angeles et Austin.

New data shows that the Waymo Driver continues to make roads safer. Over 14.8M rider-only miles driven through the end of March, it was up to 3.5x better in avoiding crashes that cause injuries and 2x better in avoiding police-reported crashes than human drivers in SF & Phoenix. pic.twitter.com/w6uUIAoe9t

— Waymo (@Waymo) June 18, 2024