Le créateur des GIF, Stephen Wilhite, est décédé à l’âge de 74 ans

Stephen Wilhite, qui a créé le format GIF dans les années 1980, est décédé des suites de complications liées à la Covid-19 comme bientôt près d’un million de personnes aux États-Unis. Il avait 74 ans.

Kathaleen, l'épouse de Wilhite, a révélé la triste nouvelle lors d'une interview avec The Verge, précisant que le programmeur était entouré de sa famille au moment de son décès à l’âge de 74 ans. Stephen Wilhite était surtout connu pour être le créateur du célèbre format GIF, alors qu’il travaillait pour le fournisseur d’accès à Internet CompuServe dans les années 1980.

Les GIF ou Graphics Interchange Format sont désormais omniprésents sur Internet. Ils sont utilisés comme messages, pour des memes ou encore en guise de réactions sur de nombreux réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook, qui a récemment été bloqué en Russie pour « extrémisme ». Cependant, dans les années 1980, les GIF n’avaient pas du tout la même utilité.

Le GIF n’a pas été inventé pour faire des memes sur Internet

À l’origine, Wilhite n’a pas créé le format GIF pour l’utiliser de la même manière qu’aujourd’hui. En effet, il l'a développé comme un moyen de distribuer des images en couleur de haute qualité faciles à télécharger à une époque où la vitesse de l'Internet était beaucoup plus lente qu'aujourd'hui. « Il a inventé le GIF tout seul – il le faisait en fait à la maison et l'apportait au travail après l'avoir perfectionné », a déclaré sa femme Kathaleen. « Il concevait tout en privé dans sa tête et se mettait ensuite à programmer sur l'ordinateur ».

Wilhite a pris sa retraite au début des années 2000, mais a pu voir son invention se répandre largement sur Internet au fil des années, et depuis l’arrivée des réseaux sociaux, le format GIF est devenu omniprésent. Il a d’ailleurs reçu un prix Webby Lifetime Achievement Award en 2013 pour ce format. Enfin, pour ceux qui se demandent toujours comment se prononce GIF, son créateur a toujours insisté sur le fait qu'il faut dire « jif » et non avec un « g » comme « gift ».

Ses proches ont publié leurs souvenirs de Wilhite sur une page commémorative, rappelant que, bien qu’il fût surtout connu pour son travail sur l'un des formats les plus importants de l'Internet moderne, ses contributions au cours de sa longue carrière dans l’informatique allaient de l'interface utilisateur au « logiciel de discussion en ligne ».

