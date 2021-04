Le cours du Bitcoin risque de s’effondrer de 50%

Le cours du Bitcoin risque de plonger de moitié dans les semaines à venir, met en garde un analyste financier. Sur le long terme, la valeur de la mère des cryptomonnaies devrait par contre continuer à progresser. L'expert s'attend à ce que prix du BTC finisse par dépasser les 400 000 dollars.

Porté par les annonces de PayPal, Visa et Mastercard, et les investissements massifs de plusieurs firmes, dont Tesla et MicroStrategy, le Bitcoin s'est hissé au delà du seuil symbolique des 50 000 dollars. L'introduction en bourse de Coinbase, la célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies, a ensuite propulsé le cours du BTC à son plus haut niveau historique : 65 000 dollars.

En dépit de la confiance affichée par les investisseurs institutionnels, dont Grayscale (qui a acheté 600 millions de dollars de BTC en l'espace d'une journée), le cours du Bitcoin s'est ensuite effondré de plusieurs milliers dollars. Pendant plusieurs jours, le cours n'a cessé de descendre, entrainant la majorité des altcoins dans sa chute, avant d'aller rebondir sur le support de 48 000 dollars ce vendredi 23 avril 2021. Actuellement, le BTC s'échange autour des 50 000 dollars.

Un analyste assure que le cours du Bitcoin finira par atteindre les 400 000 dollars

La plupart des traders et des analystes avaient anticipé cette phase de correction, aussi brutale qu'inévitable. Certains experts financiers s'attendent d'ailleurs à ce que le cours du BTC descende encore plus bas avant de repartir à la hausse. C'est notamment le cas de Scott Minerd, directeur et analyste chez Guggenheim Partners, une société d'investissement de Wall Street.

“Compte tenu du mouvement massif que nous avons eu sur Bitcoin à court terme, les choses sont très mousseuses, et je pense que nous allons devoir avoir une phase correction majeure” estime Scott Minerd, interrogé par CNBC. Concrètement, le directeur des investissements chez Guggenheim Partners s'attend à une chute de 50% de la valeur de la devise numérique. “Je pense que nous pourrions revenir à 20 000 $ à 30 000 $ sur Bitcoin, ce qui serait une baisse de 50 %” assure l'analyste, soulignant que la cryptomonnaie a “déjà vécu ce genre de baisse”.

Néanmoins, les investisseurs ne doivent pas succomber à la panique. Cette correction est tout à fait saine : c'est “l'évolution normale de ce qui est un marché haussier à plus long terme”, note Scott Minerd. D'après lui, le cours du Bitcoin devrait finir par atteindre les 400 000 ou les 600 000 dollars. De facto, de nombreux investisseurs profiteront de cette baisse fulgurante pour se placer à nouveau sur le BTC. Si vous souhaitez investir votre argent, on vous invite à installer ces 10 applications Android permettant d'acheter du Bitcoin.

Source : CNBC