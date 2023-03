Le comble pour une montre : l’alarme de la Pixel Watch a tendance à sonner en retard

Les montres connectées sont devenues des concentrés de technologie et de fonctionnalités, mais leur fonction principale doit rester d'aider les utilisateurs à être à l'heure. Et la Pixel Watch de Google semble connaître quelques ratés en la matière.

De plus en plus d'utilisateurs ont recours à une montre connectée pour se réveiller. Les vibrations au poignet de l'appareil sont un moyen plus doux de se réveiller que la stridente alarme de son smartphone. Mais la Pixel Watch commercialisée par Google depuis quelques mois serait sujette à un problème de taille : l'alarme aurait parfois tendance à se déclencher plus tard qu'à l'heure indiquée.

9To5Google rapporte que de nombreux cas sont déjà répertoriés, et que le bug se produit de manière aléatoire. L'alarme peut fonctionner correctement un jour et pas le lendemain, alors que le délai du retard varie, généralement entre une et dix minutes, ce qui est suffisant pour nous stresser dès le matin lorsque l'on est pressé. Dans de plus rares cas, l'alarme retentirait avant l'heure programmée du réveil.

La montre dont l'alarme est en retard

Le média évoque la possibilité que le souci provienne du fait que la Pixel Watch soit en mode sommeil ou en période d'inactivité quand l'alarme est censée s'activer. Dans cet état, elle pourrait ne pas fonctionner convenablement en continu pour vibrer à l'heure exacte sélectionnée par l'utilisateur, causant ce décalage. Il semble que le problème ne soit pas lié à une mise à jour logicielle spécifique.

Il est dommage de constater qu'une fonctionnalité aussi basique qu'un réveil connaisse des ratés, surtout sur une smartwatch. Il s'agit du premier modèle lancé par Google sous la gamme Pixel, et le produit doit encore gagner en maturité. Il y a quelques jours, Google a par exemple communiqué qu'une fonction de détection de chute est désormais disponible sur la Pixel Watch.

Rappelons aussi que la Pixel Watch ne propose pas de fonction de réveil avancée, comme l'option Réveil intelligent de Fitbit, qui permet d'éviter d'être réveillé pendant le sommeil profond pour se lever en meilleure forme. En analysant les cycles de sommeil, elle parvient à déterminer le meilleur moment pour réveiller l'utilisateur, à partir de 30 minutes avant l'heure programmée. Google peut en prendre de la graine.

Source : 9To5Google