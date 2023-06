En effectuant une recherche pour télécharger Chrome sur Bing, le chatbot alimenté par ChatGPT du navigateur a proposé un résultat plutôt étonnant. On dirait bien que la fâcheuse habitude de Microsoft de mettre en avant ses propres services est de retour.

Depuis plusieurs années maintenant, Microsoft a pris cette fâcheuse habitude de tout mettre en oeuvre pour faire la promotion de ses propres services, au détriment de la concurrence… et de l'expérience utilisateur.

On ne compte plus les manoeuvres plus ou moins malhonnêtes du constructeur pour mettre en avant Bing ou Edge, à l'image de ces pop-up anti Google Chrome ou encore de ces pubs dans le menu Démarrer pour inciter les utilisateurs de Firefox à télécharger Edge.

Début mai 2023, Microsoft a volontairement saboté une fonctionnalité dans Google Chrome via une mise à jour Windows. L'idée étant de complexifier le changement du navigateur par défaut.

l'IA de Bing crache sur la concurrence

Toutefois, avec l'arrivée de la nouvelle version Bing et son chatbot alimenté par ChatGPT, on pouvait espérer que Microsoft mette enfin ses pratiques douteuses au placard. Eh bien, non. Nos confrères de The Verge ont tenté une petite expérience.

Pour résumer, le journaliste Sean Hollister a effectué une simple recherche sur Bing pour télécharger Google Chrome. Comme vous le savez peut-être, il arrive parfois sur la dernière version de Bing qu'une fenêtre générée par l'IA apparaisse. Ici, on accède généralement à des premiers résultats proposés par l'intelligence artificielle.

Seulement, Sean Hollister est tombé de sa chaise devant le résultat obtenu. Au lieu d'avoir en toute logique un lien pour télécharger Google Chrome, le chatbot a tout simplement affiché ce qui s'apparente comme une belle publicité pour Bing.

Dans ce texte, l'IA vante tous les mérites de Bing, précisant qu'il “ne s'agit pas seulement d'un navigateur mais aussi “d'un créateur de contenus, d'un agrégateur d'actualités, d'un programme de récompenses”. Au passage, l'IA partage même quelques articles de MSN, d'Engadget ou de Times of India qui encensent Bing.

Microsoft simule une fausse interaction avec l'IA pour faire la promo de Bing

D'après Sean Hollister, chaque nouvelle recherche sur Chrome aboutit au même résultat de la part de l'IA. Ce qui sous-entend selon lui qu'il ne s'agit pas d'une réponse générée par le chatbot, mais bien d'une publicité programmée pour apparaître sur chaque requête liée à Google Chrome.

Pour Hollister, il s'agit d'une pratique scandaleuse, dans le sens où Microsoft s'offre une publicité à peine déguisée en plein écran dans les résultats de recherche en simulant une interaction avec l'IA. “Ce résultat de recherche donne de la valeur propre au produit de Microsoft au lieu de respecter l'intention de ses utilisateurs”, dénonce le journaliste.

Après la publication de l'article de The Verge, Microsoft a désactivé cette “publicité”, déclarant au passage : “Nous expérimentons souvent de nouvelles fonctionnalités, UX, et comportements pour tester, apprendre et améliorer les expériences pour nos clients. Ces tests sont souvent brefs et ne représentent pas nécessairement ce qui est finalement ou largement fourni aux clients”.