Le catalogue de la Nintendo Switch 2 va accueillir des jeux Xbox

Après la PS5, c'est la Nintendo Switch 2 qui va accueillir de nombreux jeux Xbox au sein de son catalogue. Microsoft dit “stop” à la guerre des exclusivités.

Après avoir échoué à véritablement concurrencer PlayStation sur les deux dernières générations de console, Xbox se tourne vers un chemin déjà emprunté par Sega dans le passé pour devenir un éditeur tiers. Après les nombreux rachats de studios, et notamment les acquisitions de Zenimax (Bethesda) et Activision Blizzard King, Microsoft dispose d'une sérieuse force de frappe d'un point de vue logiciel, pour l'instant bridé par le manque de popularité du matériel Xbox.

Cela semblait improbable il y a quelques années, mais l'une des licences phares de Xbox va débarquer chez le rival PlayStation : Forza Horizon 5 sera disponible pour les joueurs PS5 au printemps 2025. Sea of Thieves est déjà sorti en avril 2024 sur PS5 et Indiana Jones et le Cercle ancien va suivre, au printemps 2025. DOOM The Dark Ages va même sortir day one sur PS5, le 15 mai 2025, aux côtés des versions Xbox et PC. L'objectif de Microsoft est désormais de vendre des jeux et des abonnements Game Pass plutôt que de forcer les joueurs à rester sur son écosystème.

Xbox veut vendre ses jeux sur Switch 2

Et la PS5 ne va pas être la seule à accueillir des jeux des studios de Microsoft. Avec l'arrivée de la Switch 2, Xbox va pouvoir proposer plus de jeux aux utilisateurs qui font partie de la communauté de Nintendo. Interrogé lors du podcast Gamertag Radio, Phil Spencer, le patron de Xbox, a déclaré : “J'ai vraiment hâte de les [Nintendo] soutenir avec les jeux que nous avons, et je pense simplement qu'ils sont une partie tellement importante de cette industrie”.

Il confirme donc que des jeux Xbox vont rejoindre le catalogue de la Switch 2. Quelques titres sont déjà disponibles sur le premier modèle, comme Pentiment, Grounded, DOOM Eternal et Hi-Fi Rush, mais les performances de la Switch actuelle limitent les possibilités. Avec une Switch 2 plus puissante, on devrait voir de nombreux jeux Xbox débarquer au sein de l'écosystème Nintendo.

Les jeux Call of Duty, Halo The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator 2024, Starfield, Diablo 4, la franchise Gear of Wars, Fallout 4 ou encore DOOM The Dark Ages ont été cités par certains insiders pour rejoindre le catalogue Switch 2, mais rien est encore officiel.