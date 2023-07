La Galaxy Ring devrait sortir en 2024, bientôt la fin des montres connectées ?

D’après un nouveau rapport de The Elec, on pourrait s’attendre à un lancement de la Galaxy Ring, l’anneau connecté de Samsung, dès l’année prochaine. En effet, le constructeur coréen aurait obtenu le feu vert pour lancer la production de masse pour le mois d’août, mais doit encore obtenir tous les accords pour implémenter plusieurs fonctionnalités de santé.

Le projet date de 2015 mais cette année, la Galaxy Ring comment à sérieusement faire parler d’elle. Après avoir déposé officiellement le nom en début d’année, Samsung aurait déjà développé des prototypes prometteurs. Pour l’heure néanmoins, les informations à propos de l’anneau connecté ne se bousculent pas vraiment. Mais cela pourrait bientôt être amené à changer.

En effet, d’après un nouveau rapport du média coréen The Elec, la production de masse serait sur le point de commencer. Samsung prévoirait désormais de lancer cette nouvelle étape du projet au mois d’août. Le rapport indique néanmoins qu’il est possible que la firme décide de repousser l’échéance à plus tard dans l’année. Pour l’heure, le marché étant encore relativement balbutiant, Samsung peut encore se permettre de peaufiner son produit.

La sortie de la Galaxy Ring est proche, mais il y a encore du travail

D’autant qu’il reste encore beaucoup à faire pour le constructeur avant de lancer l’appareil sur le marché. Toujours selon The Elec, Samsung prévoit d’inclure plusieurs fonctionnalités de santé, à l’instar de ce qu’il propose déjà sur ses Galaxy Watch. Pour l’heure, nous ne savons rien de ces fonctionnalités que l’on trouvera sur les Galaxy Ring, mais on peut aisément imaginer une adaptation de ce qui se trouve sur les montres connectées.

Or, Samsung devra comme d’habitude obtenir les certifications nécessaires à l’implémentation de ces fonctionnalités avant lancer la Galaxy Ring, ce qui pourrait prendre jusqu’à un an. Mieux vaut ne pas s’attendre à une sortie de l’appareil avant 2024, donc. Reste que la question de l’avenir des montres connectées se pose, d’autant que la Galaxy Ring s’annonce déjà plus puissante que les Galaxy Watch. Si le prix est alléchant pour les mêmes fonctionnalités, beaucoup d’utilisateurs pourraient se laisser tenter à faire la transition.

