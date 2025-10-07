Le casque gamer sans fil Logitech G G735 passe à moins de 100 € sur Amazon, attention le stock s’épuise !

Si vous voulez un casque gamer sans fil d’excellente qualité à petit prix, il ne va pas falloir traîner car le stock est en train de fondre comme neige au soleil. En effet, pour les Jours Flash Prime fait baisser le prix du casque Logitech G G735 de presque 130 euros. C’est une affaire !

À peine commencés, les Jours Flash Prime d’Amazon ne vont pas tarder à se terminer. En effet, vous n’avez que jusqu’à demain 23h59 pour profiter des meilleures offres du moment. N’oubliez pas que pour pouvoir profiter de ces offres, vous devez être abonné à Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez utiliser l’offre d’essai gratuite de 30 jours pour passer commande sans aucun souci.

L’une des plus grosses ventes du moment concerne le casque gamer sans fil Logitech G G735. Et ce n’est pas sans raison. Normalement en vente à 229 euros, ce casque gaming haut de gamme voit son prix baisser à seulement 99,99 euros. Pouvoir s’offrir un casque sans fil de cette qualité pour moins de 100 euros est une véritable affaire, alors ne trainez pas. Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que 15 exemplaires disponibles à la vente.

Logitech G G735 : le casque gamer qui s’adapte à toutes les têtes

Avec sa connectivité sans fil Bluetooth et Logitech Lightspeed, le Logitech G G735 est compatible sur PC, Mac, Chromebook et appareils mobiles. Vous pouvez aussi l’utiliser sur n’importe quel appareil en filaire si nécessaire. Avec la fonctionnalité de double mixage audio, vous pouvez même connecter deux appareils en simultanée pour écouter deux sources audio en même temps.

Contrairement à d’autres modèles gaming, ce casque est aussi compatible pour toutes les têtes. En effet, il a été conçu pour assurer un bon maintien et un bon confort, même pour les petites têtes et les porteurs de lunettes ou de petites boucles d’oreilles. Avec son poids de seulement 273 grammes et ses coussinets d’oreillettes rotatives à la fois doux et respirants, c’est un casque que vous pourrez porter pour de longues sessions de gaming sans aucune gêne ressentie.

Le micro détachable avec filtres Blue Voice vous permet de parler distinctement avec vos teammates pour ne louper aucune communication. Enfin, s’il arbore un design blanc assez sobre et passe-partout, le Logitech G G735 dispose tout de même d’un éclairage RVB LIGHTSYNC avec des animations dynamiques préchargées.