Le casque Bose QuietComfort 35 II n’a jamais été aussi abordable que pendant le Black Friday

Le Black Friday 2021 prend de l'avance et débarque une semaine avant la date officielle fixée cette année au 26 novembre. Parmi les bons plans intéressant de ce vendredi, on trouve par exemple le casque Bluetooth Bose QuietComfort 35 II qui s'affiche au prix imbattable de 165,99 €. C'est du coté d'Amazon qu'il faut se rendre pour profiter de ce bon plan.

Bon plan à saisir d'urgence dans le cadre des bons plans Black Friday ! Le casque audio Bluetooth Bose QuietComfort 35 II fait l'objet d'une belle réduction qui fait chuter son prix à seulement 165,99 €. Deux coloris sont disponibles à ce tarif avantageux : noir et argent. Cependant, comme d'habitude, il ne faut pas trop tarder puisque les pièces en stock risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair.

Le QuitComfort 32 II de Bose offre une excellente réduction de bruit active, à peine en deçà de celle du modèle un peu plus haut de gamme, le Headphones 700. Ce dernier se démarque surtout de son successeur par son design plus rustique et l’absence de commandes tactiles. Le casque a donc un aspect moins futuriste et moderne, ce qui déplaira aux plus geeks. Comme le Bose 700, il permet par contre d’activer l’assistant vocal avec une seule touche.

Autre point fort, son application mobile dédiée qui permet entre autres aux utilisateurs de régler les rendus sonores et la réduction du bruit. Toujours aussi léger et confortable, le casque est peu encombrant et il à l'avantage de pouvoir être facilement plié et rangé dans un sac ou une valise pour l'emporter partout avec soi et profiter de ses morceaux de musique préférés ou que vous soyez.