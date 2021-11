Le Casque Bose QuietComfort 35 II est à un prix fou pour le Black Friday

Grâce au Black Friday, le casque à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II est à un excellent prix sur Darty. L'enseigne le propose en ce moment à 159,99 €. Et ce, alors qu'il faut d'habitude débourser jusqu'à 350 € pour se l'offrir.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voici un bon plan super intéressant à saisir dès maintenant. À l'occasion du Black Friday chez Darty, le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II profite d'une grosse réduction sur le site de l'enseigne. Son prix passe à seulement 159,99 € au lieu de 349,99 €. Cela correspond à une remise immédiate 190 € (-54%). Nous vous conseillons de ne pas trop traîner au risque de voir cette occasion vous filer entre les doigts.

Pour en venir aux caractéristiques du modèle, le Bose QuitComfort 35 II de Bose est l'un des casques à réduction de bruit active de référence du marché. Vu le tarif auquel il est affiché en ce moment, il offre un bel avantage comparatif sur le Headphones 700. Il est au format circum-aural et propose 3 niveaux de réduction de bruit pour vous permettre de configurer le filtrage à votre convenance.

Le Bose QuitComfort 35 II délivre par ailleurs un son de qualité et est compatible avec l'assistant Google. Léger et confortable, il est peu encombrant et peut se ranger facilement dans un sac pour tous vos déplacements. Enfin, pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs casques et écouteurs en promo lors du Black Friday.