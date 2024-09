Le Bluetooth 6.0 est là, Orange prolonge la gratuité de la 5G, c’est le récap’ de la semaine

Le Bluetooth 6.0 est enfin là et introduit de nombreuses améliorations, les abonnés mobiles Orange peuvent profiter gratuitement de la 5G encore un mois, des scientifiques parviennent à multiplier par 60 l'efficacité des panneaux solaires en perovskite, c’est le récap’ de la semaine.

Bonne nouvelle pour tous les abonnés Orange et Sosh, l’opérateur a décidé de prolonger la gratuité de la 5G jusqu’à fin septembre. Des chercheurs ont récemment mis au point un traitement chimique qui permet de rendre les panneaux solaires largement plus efficaces. Alors que Microsoft partage trois astuces pour accélérer le démarrage d’un PC sous Windows 10 ou 11, Android Auto annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de lire des fichiers depuis leur clé USB et le Bluetooth 6.0 débarque avec ses nombreuses améliorations.

Windows 10 et 11 : découvrez comment démarrer rapidement votre PC

Microsoft tient à ce que ses utilisateurs puissent lancer Windows le plus rapidement possible. La firme de Redmond a donc partagé un guide officiel dévoilant trois méthodes qui permettent d’accélérer considérablement le démarrage d’un PC sous Windows 10 ou Windows 11. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir ces trois astuces et obtenir un résultat optimal.

Lire : Windows 10 et 11 : cette astuce secrète permet d’accélérer le démarrage du système, résultats garantis

Android Auto : la lecture de fichiers depuis une clé USB bientôt possible

À en croire le code de la version 12.8 d’Android Auto, Google pourrait bientôt proposer une nouvelle fonctionnalité dans sa prochaine mise à jour. En effet, l’application pourrait bientôt permettre la lecture de fichiers multimédias depuis une clé USB. Ce n’est pas tout, des commandes pour les radios FM et AM pourraient également bientôt rejoindre l’application de navigation.

Lire : Android Auto se prépare à introduire cette fonction oubliée pour faire plaisir à ceux qui utilisent encore des clés USB

L’efficacité des panneaux solaires multipliée par 60 grâce à une nouvelle méthode

Les scientifiques continuent de rechercher activement des solutions pour rendre l’énergie solaire plus durable et plus efficace. Bonne nouvelle, des chercheurs ont réussi à développer une méthode révolutionnaire de traitement de surface qui multiplie par 60 l’efficacité des panneaux solaires en perovskite.

Lire : Ce traitement de surface révolutionnaire rend ces panneaux solaires 60 fois plus efficaces

On vous dit tout ce que l’on sait du Bluetooth 6.0

Le Bluetooth 6.0 a été lancé et s’accompagne de belles améliorations. En effet, la fonctionnalité Channel Sounding permet une location très précise, les transferts de données sont désormais plus fiables et plus rapides et la latence a été réduite. À noter que la gestion de la batterie a été améliorée et que la durée de vie de vos appareils sera donc moins altérée par l’utilisation du Bluetooth.

Lire : Le Bluetooth 6.0 est arrivé, voici ce qu’il va changer pour vos appareils

Orange : bonne nouvelle, la gratuité de la 5G est prolongée pour tous les abonnés

Bonne nouvelle pour tous les abonnés mobiles Sosh et Orange, l’opérateur a décidé de prolonger l’accès gratuit à la 5G jusqu’à la fin du mois de septembre. La gratuité éphémère, liée aux Jeux Olympiques de Paris 2024, devait prendre fin le 8 septembre. L’arrêt de l’opération a été repoussé au lundi 30 septembre 2024.

Lire : Abonnés Orange ou Sosh, cette nouvelle va vous plaire à coup sûr

Nos tests de la semaine

Honor Magic V3 : un smartphone impressionnant mais cher

On adore le design fin et léger du Magic V3, la luminosité de ses écrans ou encore ses haut-parleurs symétriques. Côté photo, le résultat est satisfaisant de jour comme de nuit. C’est un smartphone puissant et l’arrivée du microphone dédié à la captation vidéo est une bonne nouvelle. Cela étant dit, Honor propose un appareil cher qui n’est pas livré avec un chargeur, et on aurait apprécié une expérience quotidienne qui se démarque davantage de celle de la concurrence.

Lire : Test Honor Magic V3 : un design affiné et une expérience améliorée, mais à quel prix !

Space Marine 2 : les fans de Warhammer seront conquis

Les fans de Warhammer seront conquis par ce jeu de tir qui retranscrit parfaitement l’univers de la licence. Graphiques sublimes, campagne jouable seul ou à plusieurs, système de combat complet, et VF de grande qualité, Space Marine 2 ne manquent pas d’arguments pour séduire. Cela étant dit, on regrette que le scénario soit si anecdotique. Attention, c’est un jeu très gourmand sur PC et les temps de chargements peuvent être longs.

Lire : C’est le jeu rêvé par tous les fans de Warhammer, dépasse-t-il les attentes ? Notre test de Space Marine 2

Pixel 9 Pro Fold : un smartphone pliable convaincant mais une partie photo encore perfectible

Google propose ici un smartphone pliable au design réussi. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris par son aspect fin et léger, sa belle dalle intérieure de 8 pouces, ses superbes écrans et son autonomie correcte. La retouche photo IA fonctionne bien et la partie photo est relativement maîtrisée. On note toutefois un module photo qui ressort beaucoup et une pliure de l’écran interne très visible. Attention, le Pixel 9 Pro Fold est cher et vous ne trouverez pas de chargeur dans la boîte.

Lire : Ce smartphone Google ultra haut de gamme veut plier la concurrence. Pari réussi ? Notre test du Pixel 9 Pro Fold