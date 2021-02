Le Black Shark 4 pourrait proposer une version Lite moins chère

Le Black Shark 4 commence sérieusement à faire parler de lui. Le terminal dédié de Xiaomi au jeu vidéo est en effet passé par l’organisme chinois de certification des télécoms. Il a été repéré par le site Playfuldroid. Il semblerait que le constructeur prévoit un modèle Lite pour séduire tous les publics.

Le Black Shark 4 devrait être annoncé bientôt. En attendant, il faut se contenter des différentes fuites. Celle du jour nous vient de l’organisme chinois de certification des télécoms qui a certifié un modèle avec le nom de code PRS-A0.

Aucune caractéristique technique n’a été donnée, que ce soit le nom du processeur ou même la taille de l’écran. Tout ce que nous avons, c’est un visuel du terminal. Néanmoins, on peut déjà tenter de deviner plusieurs choses grâce à lui. Il devrait par exemple s’agir d’un modèle Lite du Black Shark 4.

En effet, on devine la présence d’un capteur d’empreintes sur la tranche du smartphone (ainsi que les boutons physiques qui dépassent légèrement). Le Black Shark 3 était équipé d’une dalle AMOLED avec capteur d’empreintes sous l’écran, et nous pouvons ici avoir affaire à une dalle LCD classique, d’où la présence du capteur sur le côté. On peut donc s’attendre à voir un modèle « Pro » différent, mais avec grosso modo le même design.

Un Black Shark moins cher pour tous les budgets

Concernant le design, justement, on retrouve un capteur photo situé au centre avec trois APN alignés de manière horizontale. Une manière de se différencier du précédent modèle, qui avait un capteur en pyramide inversée. Il faudra sans doute encore attendre quelques semaines avant que Xiaomi ne dévoile officiellement son nouveau produit. Pour rappel, la gamme Black Shark est dédiée aux joueurs mobiles. Si elle ne mise pas sur la puissance pure comme les ROG Phone d’Asus, elle veut séduire grâce à un prix attractif et toute une gamme d’accessoires.

Pour rappel, le Black Shark 3 sorti en 2020 était équipée d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur Quaclcomm Snapdragon 865 ainsi que d’un module photo avec un capteur principal de 64 mégapixels. Le modèle standard était vendu à 599 euros, ce qui est sensiblement moins cher que le ROG Phone 3, sur le même segment.

Source : PlayfulDroid