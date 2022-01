Le Bitcoin et l’Ether s’effondrent, le Huawei P50 Pro débarque en France, enfin un adaptateur sans fil pour Android Auto, le récap

Le cours du Bitcoin et de l'Ethereum qui s'effondre, l'arrivée du Huawei P50 Pro en France dès le 12 janvier, le lancement d'un adaptateur sans fil Android Auto par Motorola, on récapitule les news importantes de ce jeudi 6 janvier 2022.

Le Bitcoin, l'Ether et la plupart des cryptomonnaies s'effondrent

Ce jeudi 6 janvier 2022, le cours du Bitcoin s'est effondré, enregistrant une baisse de sa valeur de 5,2 %. Il est ainsi tombé à 42 700 dollars, son niveau le plus bas depuis septembre 2021. Comme d'habitude, quand la reine des cryptomonnaies tousse, toutes les autres devises numériques s'enrhument à leur tour. L'Ether est passé brièvement sous la barre des 3500 dollars, soit une baisse de 5,2 % sur la journée. Même constat pour le BNB de Binance, l'Egold ou encore le Solana. Sachez toutefois que ce phénomène n'a pas seulement touché les cryptomonnaies, l'ensemble des marchés financiers ayant plongé à leur tour.

Lire : Le Bitcoin, l'Ether et la plupart des cryptomonnaies s'effondrent

Le Huawei P50 Pro débarque en France dès le 12 janvier

Huawei a confirmé la nouvelle sur sur compte Twitter malaisien : le Huawei P50 Pro débarquera bel et bien en Europe et en France dès le 12 janvier 2022. Autre information de taille, à prendre toutefois avec des pincettes, le smartphone haut de gamme devrait être affiché à 1199 €. C'est en tout cas ce qu'assure le leaker réputé SnoopyTech sur Twitter. D'après de précédentes rumeurs, l'appareil sera propulsé par un Snapdragon 888 et fonctionnera sous Android avec la surcouche EMUI 12. Il devrait en outre être accompagné du Huawei P50 Pocket, le premier smartphone à clapet du constructeur dévoilé en décembre dernier. Concernant ce dernier, sa présentation pourrait avoir lieu le 26 janvier, date choisie par Huawei pour la tenue d'un évènement mystère.

Lire : Le Huawei P50 Pro sera disponible en France le 12 janvier 2022 à 1199 €

Motorola lance un adaptateur sans fil pour Android Auto

Motorola vient d'exaucer le vœu de tous les utilisateurs d'Android Auto agacés par les connexions filaires. En effet, la marque a lancé ce jeudi 6 janvier 2022 un nouveau dongle. Baptisé MA1, il suffit de le brancher sur le port USB de votre écran de contrôle pour profiter de la connexion sans fil à Android Auto, via le Bluetooth de votre smartphone. Le dispositif est compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5 GHz. Il sera disponible à la vente dès le 28 janvier 2022, au prix de 89,95 dollars. Pour l'instant, seuls les États-Unis sont concernés, mais on espère que le constructeur officialisera son arrivée en France dans peu de temps.

Lire : Android Auto – cet adaptateur Motorola permet de se connecter sans fil à la plateforme