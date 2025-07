Lassé de voir toujours les mêmes choses sur Netflix ? Accédez à tout le catalogue grâce à cette astuce

Il existe une astuce simple pour découvrir la richesse du catalogue Netflix. parfait pour voir autre chose que les films est séries dont vous avez l'habitude. On vous explique, ça ne prend que quelques secondes.

Vous n'auriez pas assez d'une vie entière pour regarder toutes les séries et tous les films présents sur Netflix. Le catalogue de la plateforme de streaming est en perpétuel mouvement, chaque titre qui part étant remplacé par de nombreuses nouveautés. Vous aurez d'ailleurs du mal à les manquer : l’algorithme est conçu pour vous proposer des programmes en fonction de ce que vous avez déjà regardé. Comme sur YouTube. Vous pouvez même jouer sur les recommandations en indiquant si vous avez “aimé” voire “adoré” tel ou tel contenu.

Sur le papier, c'est très bien. Cela évite de devoir parcourir sans fin le catalogue à la recherche de quelque chose dans nos goûts. Mais cela peut aussi avoir un effet pervers. Imaginez que vous aimiez les docu-séries sur les affaires criminelles, un genre largement représenté sur le service. Au bout d'un moment, n'avez-vous pas envie de voir quelque chose de plus léger ? Le problème est que Netflix s'en fiche, il continuera de vous proposer des enquêtes et autres “true crimes”. Rassurez-vous, il y a une solution très simple.

Voici comment parcourir tout le catalogue de Netflix en quelques clics

Pas d'inquiétude, nous n'allons pas vous dire d'effacer votre historique de lecture pour remettre l'algorithme à zéro. C'est possible, mais le but est ici d'avoir le meilleur des deux mondes : des propositions personnalisées et un accès facile au reste du catalogue. Pour y parvenir, il va falloir se servir des codes secrets de Netflix. Si vous n'en avez pas entendu parler, ce sont des séries de chiffres à rajouter à la fin de l'URL www.netflix.com/browse/genre/ dans votre navigateur, une fois connecté votre compte.

Chaque code est associé à une catégorie de films ou de séries, sans que vos préférences entrent en ligne de compte. Par exemple, aller sur www.netflix.com/browse/genre/2729 affichera les anime de science-fiction, même si vous détestez ça et l'avez fait savoir à l'algorithme. Utile, mais à l'usage, pas très pratique. Parcourir la liste des codes puis taper celui qui vous intéresse, c'est vite pénible. Heureusement, d'autres se sont dit la même chose et ont développé des extensions de navigateurs pour vous faciliter la tâche.

Nous vous conseillons FindFlix, qui a le bon goût d'exister à la fois sur Chrome et sur Firefox. Ce n'est pas la seule du genre, mais en plus d'être compatible avec les deux navigateurs, son fonctionnement est on ne peut plus simple :

Installez l'extension FindFlix sur Chrome ou sur Firefox. Épinglez l’icône de l'extension afin d'y accédez facilement. Sur le navigateur, connectez-vous à votre compte Netflix. Cliquez sur l’icône de FindFlix et tapez un genre qui vous intéresse. Cliquez sur le résultat qui s'affiche et attendez que la catégorie Netflix correspondante s'ouvre dans un nouvel onglet.

C'est tout ! À vous les découvertes désormais. Notez que FindFlix ne dispose pas d'une traduction française à l'heure actuelle. Vous devez donc taper en anglais pour obtenir des résultats. Soyez également conscient que Netflix change plus ou moins régulièrement le nom de ses catégories, le code associé et leur contenu. Il est possible d'arriver sur une page vide, ou qui n'a plus trop de rapport avec l'intitulé initial. Cela reste assez rare pour que ça ne vous arrive pas souvent, mais au moins, vous ne serez pas étonné la première fois.