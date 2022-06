Deux ans après son lancement sur Android, l'application Google TV débarque enfin sur iOS. Via cette appli, les utilisateurs d'iPhone et de d'iPad pourront visionner les films et séries achetés sur le service de Google.

En 2020, Google a déclaré la mort d'Android TV au profit de Google TV, une toute nouvelle interface qui puise directement son inspiration dans Apple TV, le ténor en la matière. A la fois plus claire et plus centralisée, Google TV concentre les contenus sur une seule page, que ce soit les services de streaming, les photos, les applications installées ou encore la télévision en live.

Bien entendu, Google TV s'accompagne également d'une application dédiée, depuis laquelle les utilisateurs peuvent acheter/louer des séries et des films directement sur la boutique de Google. Depuis mai 2022, l'onglet Films & TV du Google Play Store a disparu, le but de la manœuvre étant d'inciter les utilisateurs à se tourner vers Google TV.

Google TV débarque enfin sur iOS

Et deux ans plus tard, l'application Google TV débarque enfin sur iOS ! Notez qu'elle remplace de fait l'appli Google Play Films & TC disponible sur les appareils mobiles iOS. Grâce à cette appli, les utilisateurs pourront visionner les films, séries et émissions achetés sur la boutique de Google ou synchronisés à partir d'iTunes, d'Amazon et d'autres vendeurs numériques via le service Movies Anywhere.

Attention toutefois, comme de nombreuses applications qui permettent de lire du contenu numérique, il est impossible de louer ou d'acheter des films et des séries directement depuis l'application Google TV pour iOS. Pour cela, il faudra passer impérativement par la version Web ou bien via un appareil Android.

Google TV offre de nombreuses fonctionnalités comme la possibilité de créer des listes de visionnage composée de contenus issus de différents services de streaming. Vous pouvez également vous servir de l'appli comme d'une télécommande pour votre TV sous Android TV OS ou Google TV, qu'il s'agisse d'un Chromecast avec Google TV, d'un TCL Google TV ou de tout autre appareil Android TV OS fonctionnant sous Android 8.0 ou plus récent. Auparavant, cette fonctionnalité était gérée par l'application dédiée Android TV Remote, mais elle a été abandonnée l'année dernière au profit de l'appli Google Home et désormais de l'appli Google TV.