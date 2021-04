L’application de speed-dating vidéo de Facebook vous donne quatre minutes pour impressionner

Facebook s'aventure un peu plus dans le monde des rencontres. Baptisé Sparked, le nouveau service du réseau social est décrit comme « des rencontres vidéo avec des personnes aimables » et promet de ne pas proposer de swiping, ni de messages privés. Il est gratuit, mais nécessite un profil Facebook pour créer un compte.

L'équipe New Product Experimentation (NPE) de la société, qui a déjà créé des applications expérimentales, a lancé une application de speed-dating vidéo appelée Sparked. Sparked serait la deuxième tentative de Facebook de jouer le rôle d'entremetteur. En effet, la société de médias sociaux a récemment lancé en France une application de rencontre sur sa plateforme principale, nommé Facebook Dating.

Avec Dating, Facebook avait pour objectif de créer un service de rencontres capable de rivaliser avec Tinder. Grâce à son nouveau service Sparked, le réseau social américain entend bien donner un nouveau moyen aux célibataires de rencontrer l’amour.

Sparked, comment ça marche ?

Le fonctionnement de Sparked est assez simple. Au lancement de l’application, Facebook invitera les internautes à choisir leur sexe ainsi que leur orientation sexuelle. Ensuite, l'utilisateur devra sélectionner la zone de recherche.

Lors de l'inscription, l'utilisateur doit également indiquer quelles qualités font de lui une personne gentille et tolérante. Une fois le profil créé, l'utilisateur est placé sur une liste d'attente. En effet, Facebook va ensuite vérifier votre demande et pourra vous refuser l’accès si celle-ci n’est pas jugée sérieuse.

Une fois que les utilisateurs seront approuvés, l'application les fera passer par des sessions de speed-dating de quatre minutes. Si les deux interlocuteurs indiquent qu'ils ont passé un bon moment, l’application organisera un rendez-vous virtuel de 10 minutes. Au terme de celui-ci, si tout s’est bien passé, Sparked proposera d'établir une connexion via Instagram, Messenger ou courriel.

L’équipe NPE de Facebook a déjà lancé de nombreux projets, mais aucun d'entre eux n’a connu de réel succès. Bien que le concept de Sparked lui-même soit assez original, on ne sait pour l’instant pas si l’application va bien fonctionner ni quand celle-ci sera disponible pour tous les utilisateurs. Comme il s’agit d’un test, Sparked pourrait également être tué dans l’œuf et ne jamais être déployé. Il n’est pas non plus impossible que le service soit à terme intégré à Facebook Dating. En attendant, ceux-ci peuvent tester Hotline, le nouveau concurrent de l’application Clubhouse.

Source : The Verge