Facebook Dating : l’application de rencontre débarque en France et s’attaque à Tinder

Les Français, accompagnés de leurs voisins européens, peuvent dès aujourd’hui se créer un profil sur Facebook Dating. Déjà testé à travers le monde, le service de rencontres, directement intégré à l’application Facebook, a pour vocation d’aider ses utilisateurs à créer des relations au travers de leurs intérêts communs. Sans oublier de protéger leur vie privée en gardant chacune de leur activité secrète.

Après avoir fait ses premiers pas dans le monde entier, Facebook Dating arrive enfin sur les smartphones européens. Objectif n°1 : « aider plus de personnes à construire des relations ayant du sens à travers leurs points communs, comme leurs hobbies, leurs événements et leurs groupes. ». Objectif n°2 : créer un service de rencontres capable de rivaliser avec Tinder.

Désormais disponible dans une trentaine de pays européens, le service est directement intégré à l’application Facebook et permet de se créer un profil en seulement quelques clics. Au travers de ses fonctionnalités, il permet de « partager sa vraie personnalité et d’avoir une vision authentique de la personne en face ».

Le réseau social a également mis un point d’honneur à assurer la sécurité de ses utilisateurs, que ce soit en protégeant leur vie privée ou en donnant la possibilité de bloquer d’autres personnes. En effet, bien que les deux soient liés, vos profils Facebook, Instagram et Dating ne sont pas interconnectés : aucune de vos activités sur le service de rencontre ne sera publiée dans le fil d’actualité de vos amis ou de vos followers.

Des fonctionnalités pensées pour les rencontres

De nombreuses fonctionnalités sont présentes sur le service, toutes pensées pour coller à l’ADN de Facebook tout en permettant à ses utilisateurs de faire nouvelles rencontres. Parmi elles, on en trouve quatre principales :

les stories . Bien connues des adeptes des réseaux sociaux, il est possible de poster ses stories Facebook et Instagram sur son profil Dating. De cette manière, le réseau social invite ses adhérents à montrer plutôt qu’à dire qui ils sont réellement, afin de créer de connexions avec les personnes intéressées par leur profil.

. Bien connues des adeptes des réseaux sociaux, il est possible de poster ses stories Facebook et Instagram sur son profil Dating. De cette manière, le réseau social invite ses adhérents à montrer plutôt qu’à dire qui ils sont réellement, afin de créer de connexions avec les personnes intéressées par leur profil. le Secret Crush . Développé pour vous aider à trouver l’âme-sœur, le Secret Crush vous permet d’envisager une éventuelle relation avec une personne que vous suivez déjà sur Facebook ou Instagram. Dating propose ainsi de sélectionner jusqu’à neuf amis Facebook ou followers Instagram. Si ces derniers vous ont également sélectionné, alors il y a match. À noter qu’ils ne seront prévenus que s’ils ont créé un profil Dating.

. Développé pour vous aider à trouver l’âme-sœur, le Secret Crush vous permet d’envisager une éventuelle relation avec une personne que vous suivez déjà sur Facebook ou Instagram. Dating propose ainsi de sélectionner jusqu’à neuf amis Facebook ou followers Instagram. Si ces derniers vous ont également sélectionné, alors il y a match. À noter qu’ils ne seront prévenus que s’ils ont créé un profil Dating. les événements et groupes .Dating offre la possibilité d’ajouter ses événements et groupes Facebook dans le service afin de trouver une personne avec des intérêts similaires. De cette manière, vous pourrez voir toutes les personnes inscrites sur Dating au sein de ces événements et groupes.

.Dating offre la possibilité d’ajouter ses événements et groupes Facebook dans le service afin de trouver une personne avec des intérêts similaires. De cette manière, vous pourrez voir toutes les personnes inscrites sur Dating au sein de ces événements et groupes. les Virtual Dates.Une fois que vous avez matché avec une personne, il est possible de démarrer un chat vidéo avec celle-ci directement dans l’application. Pratique en cette période de distanciation physique ! Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icône vidéo dans le chat. La personne recevra une invitation et, si celle-ci est acceptée, la conversation pourra démarrer.

Facebook met l’accent sur la sécurité

Conscient que « trouver un partenaire romantique est quelque chose de profondément personnel », le réseau social a fait de la sécurité et de la protection de la vie privée de ses utilisateurs une priorité. « Nous avons travaillé aux côtés d’experts dans ce domaine pour proposer un accès simple à des conseils de sécurité et pour protéger les utilisateurs de Dating. »

Il est en effet possible de signaler et de bloquer quelqu’un, ainsi que de l’empêcher d’envoyer des photos, liens, paiements et vidéos dans le chat. Après s’être allié à la France pour lutter contre la haine en ligne, Facebook continuer donc sur sa lancée en proposant un espace sain et protégé.

Le réseau social précise également qu’aucun contact Facebook ne sera proposé en tant que match potentiel ou sera notifié de votre inscription sur Dating. De plus, votre activité sur le service de rencontres n’apparaîtra pas sur votre profil public. « Nous nous engageons à faire de Facebook Dating un lieu où les gens peuvent se sentir à l’aise tout en cherchant à créer une relation avec de la valeur. »